Aeroporto Express: confira os horários e valores das tarifas

A partir de amanhã (28), quem deseja ir de Guarapari para o Aeroporto Eurico Sales, em Vitória terá mais comodidade. É quando iniciam os horários ampliados da Viação Alvorada, no ônibus que agora passa a se chamar Aeroporto Express. Serão 10 viagens por dia, cinco de ida e cinco de volta.

O coletivo foi apresentado à imprensa na manhã desta quarta (28) pela diretoria da empresa. Segundo o sócio-administrador, Eduardo Carlette, foram adquiridos três ônibus 0 km para fazer o trajeto. Todos possuem banheiro, ar condicionado, monitores de TV, acesso à internet wi-fi e estação com entrada USB para carregar bateria de celular.

“Desde que assumimos a gestão da empresa percebemos que a linha demandava melhorias. Com o apoio do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari (Comtur) e da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) identificamos as principais necessidades dos usuários, como adequação da frota, identidade visual e mais horários. Com essas medidas, acreditamos estimular o turismo de nossa região além de contribuir para a mobilidade dos moradores da Grande Vitória”,

O itinerário passa pelos principais hotéis da orla de Camburi, em Vitória, pela 3ª Ponte e nos Shoppings até Guarapari pela Rodovia do Sol (ES-060), percorrendo um trajeto de cerca de 60 quilômetros, elaborado de acordo com levantamento prévio realizado com turistas e clientes do serviço.

Outra novidade é que agora o ônibus poderá entrar no Aeroporto para deixar e recolher passageiros. A representante do Conselho Municipal de Turismo de Guarapari (Comtur), Fátima Fonseca comemorou as melhorias.

“É uma alegria muito grande ver o crescimento dessa linha, principalmente com essa qualidade de atendimento, isso é um benefício muito grande para os nossos turistas. Como hoteleira a gente vê a dificuldade dos nossos hóspedes que vêm de avião chegar na cidade. Agora com a venda dos bilhetes pelo site, a gente pode ate oferecer a passagem no pacote de hospedagem. Com certeza vai fazer nosso turismo desenvolver ainda mais e aumentar a ligação com Vitória, o que é muito bom para toda a população”.

Horários. O primeiro horário é às 5h30, partindo do ponto final do bairro Ipiranga. Já último saindo do Aeroporto da Capital será às 19h30. O ônibus será do tipo “parador”, ou seja, os passageiros poderão embarcar nos pontos espalhados pela cidade.

Os passageiros poderão adquirir o bilhete previamente através do site da empresa www.viacaoalvorada.com. Também é possível fazer a compra na hora do embarque, mas sujeito a disponibilidade de assentos.

HORÁRIOS

Saída de Guarapari: 05h30 – 08h00 – 11h00 – 14h00 e 17h30

Saída de Vitória: 08h15 – 10h30 – 13h00 – 16h30 e 19h30

TARIFAS

Guarapari x Entrada de Setiba: R$ 3,70

Guarapari x Praia do Sol: R$ 5,80

Guarapari x Ponta da Fruta: R$ 8,80

Guarapari x Morada do Sol: R$ 11,20

Guarapari x Barra do Jucu: R$ 13,15

Guarapari x Shopping Praia da Costa: R$ 15,40

Guarapari x Shopping Vitória: R$ 17,10

Guarapari x Aeroporto de Vitoria: R$ 19,60

Perocão x Praia do Sol: R$ 3,90

Perocão x Ponta da Fruta: R$ 6,90

Perocão x Morada do Sol: R$ 9,25

Perocão x Barra do Jucu: R$ 11,20

Perocão Shopping Praia da Costa: R$ 13,50

Perocão x Shopping Vitória: R$ 15,20

Perocão x Aeroporto de Vitória: R$ 17,70

Setiba x Praia do Sol: R$ 2,90

Setiba x Ponta da Fruta: R$ 5,10

Setiba x Morada do Sol: R$ 7,50

Setiba x Barra do Jucu: R$ 9,40

Setiba x Shopping Praia da Costa: R$ 11,70

Setiba x Shopping Vitoria: R$ 13,40

Setiba x Aeroporto de Vitoria: R$ 15,90