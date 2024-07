Aldeia de Perocão, em Guarapari, recebe projeto cultural com exibição gratuita de filmes

Foto: Arquivo Folha

A Associação Sinestesia dará início, na próxima quinta-feira (04), a um projeto que busca democratizar e ampliar o acesso do público às produções do cinema nacional. O Cine na Aldeia vai apresentar uma série de exibições gratuitas até outubro, no cais da Aldeia de Perocão.

A iniciativa acontece com recursos da Lei Paulo Gustavo, via edital da Secretaria Municipal de Turimo, Empreendedorismo e Cultura (Setec).

“A democratização do acesso à arte e cultura sempre foi um dos maiores temas do Sinestesia, e Perocão e a região norte vivem um apagamento de suas tradições, suas identidades e seus valores através de um esquecimento sistemático da aplicação de Políticas Públicas no local”, explica o produtor cultural e presidente do Sinestesia, Bruno de Deus e Magnano.

As exibições acontecerão em três sessões, sempre nas primeiras quintas-feiras de cada mês: 04/07, 01/08, 05/09 e 03/10. Segundo a coordenadora do projeto, Ana Montemor, a seleção das produções tem sido pensada com muito carinho, e a escolha por filmes nacionais foi uma forma de incentivar o consumo do audiovisual brasileiro.

“(A escolha se deu) pela importância em eventos como esse valorizarem a exibição do cinema nacional, para que possam conhecer a qualidade da produção local. Além disso, existem debates importantes dentro das obras escolhidas”, afirma Ana.

No primeiro dia, o projeto se inicia às 17h, com a Matinê, que vai exibir dois curtas: “Recife Frio”, de Kléber Mendoça Filho e “Nada”, de Gabriel Martins. Na sessão noturna, a partir das 19h, será a vez do curta “NarraPerifa – Narrativas Periféricas”, de Judeu Mar’c e do longa Marte Um, de Gabriel Martins.

Mais detalhes estão na página do Instagram do projeto: @cinenaaldeia_

Região Norte com mais cinema

Bruno de Deus ressalta ainda que a produção cinematográfica tem ganhado força na região Norte de Guarapari. Além da chegada do Cine na Aldeia em Perocão, Santa Mônica abriga a produtora Fábula Filmes, do cineasta guarapariense Rodrigo Aragão, e possui um cineclube mensal no Turya Café.

“Em uma cidade com só uma sala de cinema, concentrada no Centro, é prioritário que possamos acessar e potencializar a cultura em mais locais, principalmente em um local em que a arte e cultura são tão vivas”, completa o produtor cultural.

Cine na Aldeia

Dias 04/07, 01/08, 05/09 e 03/10

Manhã, 07h30 às 09h

Tarde, 17h às 18h – Matinê

Noite, 19h às 21h

*Com informações da Assessoria de Comunicação.