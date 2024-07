Alfredo Chaves se destaca entre as 30 cidades mais transparentes do Espírito Santo

Foto: divulgação

Alfredo Chaves mais uma vez se destaca em referência de gestão pública permanecendo entre as 30 cidades mais transparentes do Espírito Santo, conforme dados da ONG Transparência Capixaba. Os dados foram divulgados na última terça-feira (16).

O município, que pertence à região de Montanhas Capixabas comemora o 26º lugar com nota 84,6 e classificação no nível “Ótimo”, no ranking que neste ano avaliou seis dimensões: plataformas online, administração e obras públicas, transparência financeira e orçamentária, participação e comunicação.

O objetivo é identificar se os municípios mantêm estruturas e práticas adequadas para que população em geral tenha acesso facilitado à informação e possa acompanhar os recursos públicos.

Sob a liderança do segundo mandato consecutivo do prefeito, Dr Fernando Videira Lafayette (PSB), Alfredo Chaves foi avaliada em diversos itens atingindo 100 pontos em Dimensão Legal, demonstrando completa conformidade com os requisitos legais avaliados. Em Dimensão de Plataformas a nota foi de 94,7, enquanto que em Administrativo e Governança foram somados 88,2; e ainda para a avaliação em Transparência Financeira e Orçamentária, o resultado foi de 87,8.

“Isso é resultado do compromisso da gestão com o município e com a transparência em todas as frentes, com todas as secretarias. Temos dado passos importantes na administração com um governo que respeita o dinheiro público e que respeita o cidadão e vamos melhorar ainda mais”, promete o prefeito, Dr Fernando.

ONG Transparência Capixaba

A Transparência Capixaba realiza o Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública com avaliação nas 78 prefeituras do Espírito Santo e conta com apoio técnico e metodologia da Transparência Internacional – Brasil.