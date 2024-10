Alphaville prepara lançamento de novo empreendimento nas Três Praias, em Guarapari

Fotomontagem da implantação do Três Praias Vista. Foto: Grupo Alphaville

Nesta semana, Guarapari recebe a visita do diretor comercial da Alphaville, Bruno Nunes, e do diretor da imobiliária Lopes, Marcos Murad, para uma série de encontros estratégicos. A urbanizadora, em parceria com a imobiliária, está na cidade para tratar do empreendimento Três Praias Vista, em fase de lançamento.

O nome “Vista” faz jus à paisagem da região, com o projeto oferecendo 15 amplos lotes que visam integrar natureza e moradia. Segundo a Alphaville, assim como em outros projetos da empresa na cidade, o objetivo é criar um espaço que valorize a convivência em harmonia com o meio ambiente.

A empresa informou que tem investido em ações voltadas para a comunidade local, como a entrega, em maio de 2023, de um bolsão de estacionamento gratuito que serve aos visitantes das praias da região. Outro destaque é a manutenção e melhorias nas trilhas ecológicas que dão acesso às praias do Morcego, Três Praias e Boião.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.