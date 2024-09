Alunos de Guarapari conhecem comunidade indígena e assentamento em visitas técnicas

Fotos: reprodução/Sedu

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Angélica Paixão, em Guarapari, participaram, na última quarta-feira (28), de duas visitas técnicas a importantes locais no Espírito Santo: a comunidade indígena em Aracruz e o assentamento Florestan Fernandes, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Guaçuí.

As aulas de campo buscaram proporcionar um mergulho em realidades culturais e sociais distintas, ampliando seus conhecimentos e reflexões sobre temas essenciais para a formação cidadã.

Divididos em dois grupos, o primeiro seguiu caminho para a comunidade indígena em Aracruz. Durante a visita, os estudantes participaram de uma roda de conversa com o cacique local, exploraram trilhas ecológicas na Mata Atlântica, conheceram o processo de fabricação de artesanato indígena e compreenderam como esses elementos influenciam a cultura brasileira.

Simultaneamente, outro grupo visitou o assentamento Florestan Fernandes, em Guaçuí, onde puderam entender mais profundamente a luta pela reforma agrária no Brasil. Recebidos com hospitalidade pelos assentados, os alunos participaram de uma roda de conversa com lideranças do MST, conheceram a fábrica de geleias e licores administrada pela comunidade e ouviram relatos emocionantes de pessoas que enfrentam diariamente os desafios de viver em assentamentos e acampamentos.

A coordenadora pedagógica, Ravena Brazil Vinter Cruz, destacou que essas visitas refletem o compromisso da escola em proporcionar aos seus alunos vivências que ultrapassam os limites da sala de aula, estimulando a reflexão crítica e o respeito à diversidade cultural e social. “Ao conectar os estudantes com diferentes aspectos da realidade brasileira, a escola contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados com as questões do país”, contou a servidora.

*Com informações da Secretaria de Educação.