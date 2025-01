Anchieta anuncia construção de novas casas populares e Lar Renascer

Foto: Jonas Pereira/PMA

A Prefeitura de Anchieta anunciou que irá construir 32 novas unidades habitacionais destinadas a famílias carentes e um novo Lar Renascer, instituição de acolhimento para crianças e adolescentes. As obras fazem parte do trabalho da assistência social do município.

Das 32 unidades habitacionais planejadas, 14 delas, que serão construídas em Nova Anchieta, já estão com a minuta do edital sob análise jurídica. As outras 18 unidades estão em fase de planejamento técnico, informou a prefeitura.

O Lar Renascer, que será construído no bairro Nova Esperança, ao lado do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), já possui a minuta do edital. Após essa etapa, será feita a minuta do termo de contrato para seguir para revisão jurídica.

O anúncio foi feito pelo prefeito Léo Abrantes durante a cerimônia de posse dos novos secretários e gerentes municipais, na última quinta-feira (02). O prefeito determinou a preparação do edital para as obras, com o objetivo de lançar a concorrência pública e contratar a empresa responsável.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.