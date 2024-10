Anchieta inicia construção de nova praça no bairro Vila Samarco

Foto: Jonas Pereira/Prefeitura de Anchieta

A Prefeitura de Anchieta deu início à construção de uma nova praça recreativa no bairro Vila Samarco, em mais um investimento na área de lazer da cidade. O espaço será localizado atrás do Pavilhão do Empreendedor, próximo à sede da Prefeitura.

Segundo a prefeitura, a praça recreativa, com cerca de 600m², incluirá playground, bancos, jardins e um campo de areia, além de contar com iluminação em LED. O prefeito Fabrício Petri destacou a importância do projeto para a comunidade. “Iremos aproveitar aquele local ocioso e destinar ao lazer, com paisagismo para deixar a nossa cidade ainda mais bonita”, afirmou Petri.

A prefeitura informou que o investimento será realizado com recursos do próprio município. A empresa R&S Construções e Metalúrgica Eireli foi a escolhida para executar as obras, que têm previsão de conclusão em 60 dias.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.