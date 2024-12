Anitta encanta fãs com show repleto de energia e hits no Brava Beach Club em Guarapari

Fotos: Marcela Sampaio/Brava Beach Club

O Brava Beach Club, em Guarapari, foi palco de uma noite histórica na última segunda-feira (30), quando Anitta subiu ao palco para um espetáculo que marcou o pré-réveillon do espaço. Foi o primeiro evento em que a casa operou com 100% de sua estrutura, recebendo milhares de fãs ansiosos para conferir a maior artista pop do Brasil.

Com um show repleto de energia e boas vibrações, Anitta abriu sua apresentação com uma mensagem especial: “Será um ano inesquecível, sabe por quê? Quem passa o ano novo comigo, costuma se dar bem. Eu emano boas energias e estou distribuindo. Vocês vão sentir. Depois me contem, tá.”

Durante pouco mais de duas horas, a cantora conduziu a plateia em uma viagem pela sua carreira, mesclando sucessos como “Menina Má”, de seu primeiro EP, com hits mais recentes, como “Joga Pra Lua”, do projeto Funk Generation.

“Sou apaixonado pela Anitta e foi emocionante vê-la em um pré-réveillon tão grandioso. Ela celebra a diversidade e inspira com sua história de superação,” destacou o produtor cultural Wesley Telles.

Já o professor universitário Saulo Malbar elogiou: “Foi excelente celebrar o pré-réveillon com Anitta. Ela trouxe uma energia contagiante para começarmos 2024 com muita inspiração.

A artista também surpreendeu ao incluir no repertório sua nova música com Ivete Sangalo, “Lugar Perfeito”, parte do projeto Ensaios da Anitta, que já antecipa o clima do Carnaval 2025. Entre coreografias, interação com o público e um show visual impecável, Anitta garantiu que ninguém ficasse parado.

Cat Dealers até o amanhecer

Após o show de Anitta, a dupla de DJs Cat Dealers assumiu o comando do Brava Beach Club, estendendo a festa até o amanhecer com batidas eletrônicas que fizeram o público dançar sob o céu de Guarapari. O clima de celebração foi descrito como inesquecível por muitos dos presentes.

O Réveillon do Brava Beach Club

O clima de festa continua nesta terça-feira (31), quando o Brava Beach Club recebe sua primeira celebração de réveillon. Entre as atrações confirmadas estão a dupla de DJs Dubdogz, ícones do cenário eletrônico mundial, e o grupo de pagode Jeito Moleque, que promete embalar o público com seus sucessos nostálgicos.

Além dos shows, o evento contará com um open bar completo e um buffet variado, que inclui opções como comida japonesa, burgers, pizzas, petiscos e uma mesa de doces. Para receber 2025 em grande estilo, o público poderá aproveitar um show de luzes e fogos, celebrando o ano novo em uma das estruturas mais sofisticadas e badaladas de Guarapari.

Os ingressos ainda estão disponíveis e garantem uma experiência única para quem deseja começar o ano com muita música, diversão e boas energias.

Serviço

Réveillon Brava Beach Club Guarapari 2025

Festa all inclusive com shows de Dubdogz e Jeito Moleque

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22h

Onde: Brava Beach Club – Enseada Azul, Guarapari

Ingressos: R$ 610 (feminino/5º lote), R$ 680 (masculino/5º lote), R$ 1,5 mil (camarote Brava/unissex/2º lote) e R$ 15 mil (lounge para 15 pessoas), à venda no site Zig.Tickets

*Com informações da Assessoria de Comunicação.