Após dias chuvosos, saiba como fica o tempo durante a semana em Guarapari

Foto: HM Comunicação

A semana em Guarapari começou com tempo instável e possibilidade de chuva, seguindo o padrão registrado no final de semana, quando os municípios do Espírito Santo receberam alertas de chuva emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a segunda-feira (21) será marcada por céu nublado e pancadas de chuva em diversos momentos do dia. Também são esperados ventos moderados em Guarapari, trazendo junto a umidade vinda da costa.

Na terça-feira (22), a instabilidade continua com variação de nuvens e a possibilidade de chuva ao longo do dia, ainda influenciada por uma frente fria que se afasta pelo litoral. O tempo começa a mudar na quarta-feira (23), quando o sol volta a aparecer e as temperaturas sobem, chegando a ultrapassar os 30° C.

No entanto, o calor e o tempo firme não devem durar muito. De acordo com a previsão, a instabilidade pode voltar no próximo final de semana, trazendo novas pancadas de chuva.