Após dias frios, temperaturas devem subir em Guarapari; confira a previsão da semana

Foto: arquivo

Depois de um período de dias frios, Guarapari deve registrar um aumento nas temperaturas ao longo da semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a partir desta terça-feira (27), o afastamento da frente fria em direção ao oceano trará o retorno do sol em várias áreas do Espírito Santo, inclusive na Grande Vitória.

Nesta terça-feira, a previsão da faixa litorânea e região metropolitana é de muitas nuvens com possibilidade de chuva e vento moderado. A temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 28 °C. Na Região Sul, há variação de nuvens, com previsão de chuvisco apenas no litoral e vento moderado. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima fica nos 16 °C e a máxima é de 28 °C.

Imagens: Incaper

A quarta-feira (28) será marcada por um ar mais seco e frio, o que diminuirá a nebulosidade. Na Grande Vitória, haverá poucas nuvens, sem expectativa de chuva. A temperatura mínima é de 18 °C e a máxima de 30 °C.

Na quinta-feira (29), o predomínio será de céu claro, e as temperaturas na região metropolitana variam entre 19 °C e 31 °C. Já na sexta-feira (30), o tempo seguirá estável, com poucas nuvens e vento mais suave na Grande Vitória, além de índices de umidade baixos na região oeste do Estado.