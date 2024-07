Após retirar pré-candidatura, Ted Conti confirma apoio a Zé Preto em Guarapari

Alberto Gavini, presidente do PSB, Zé Preto e Ted Conti. Foto: divulgação.

O ex-deputado federal Ted Conti (PSB) confirmou que irá apoiar a candidatura de Zé Preto (PP) à Prefeitura de Guarapari. O projeto de Zé deve aglutinar o apoio não só do PSB, mas de toda a base do Governo do Estado, revelou Ted em conversa com o folhaonline.es.

Segundo as tratativas, a candidatura da base que demonstrasse mais fôlego até a divulgação das primeiras pesquisas sairia na frente para ganhar o apoio dos partidos que compõem o entorno do governador Renato Casagrande (PSB).

“Ficou alinhado que aquele que tivesse o projeto com aceitação maior da população, continuaria e essa decisão sairia até as convenções. Agora, estamos retirando para apoiar o Zé, que teve uma aceitação maior nas pesquisas”, explicou.

Ted demonstrou satisfação com o retorno que teve até agora e prometeu trabalhar para auxiliar no desenvolvimento de Guarapari. “Nós queremos fortalecer a cidade com apoio do Governo do Estado e Federal e trazer todos para o diálogo, porque Guarapari não pode mais ficar estacionado como está.”

O ex-deputado também garantiu que não vai se candidatar este ano, e deve voltar ao Governo do Estado, onde atuava como subsecretário de Assistência Social antes de lançar sua pré-candidatura.