Arraiá beneficente ‘Eita, sô’ inicia venda de ingressos em Guarapari

No dia 7 de julho, o Guará Centro de Eventos, em Guarapari, recebe a 2ª edição do “Eita, sô”, um arraiá beneficente que, este ano, vai destinar recursos para quatro instituições da cidade. Os ingressos para o evento estão à venda e custam R$ 50,00 por pessoa.

Quem garantir presença no “Eita, sô” vai desfrutar de uma tarde/noite animada e de muito entretenimento, ao som do DJ WM e do Trio Forró Maruí. Além de contribuir com o cunho beneficente através de um leilão, o público terá à disposição caldos variados que estão inclusos no valor do ingresso; bebidas e comidas típicas serão vendidas à parte.

“Esse evento surgiu da minha motivação pessoal de trabalhar com entretenimento e também de ajudar de alguma forma instituições que prestam um trabalho excepcional, mas muitas vezes com dificuldade. Através do evento, consigo contribuir financeiramente e também dar visibilidade para que mais pessoas possam conhecer o trabalho que realizam. A primeira edição foi para um público de 100 pessoas e conseguimos arrecadar quase cinco mil reais que foram destinados ao Guaratampinhas e à Creche Alegria. Desta vez, a expectativa é grande, conseguimos um espaço maior para aumentar o nosso público e ajudar mais instituições” – Marlon Bissa, organizador do evento

O valor arrecadado nesta 2ª edição será repassado para as seguintes instituições: Guaratampinhas, Espaço de Convivência e Paz, Recanto dos Idosos e Crescer com Viver.

Eita, sô arraiá beneficente 2ª edição

7 de julho, a partir das 16h

Guará Centro de Eventos

Ingressos: R$ 50,00 por pessoa

Pontos de venda:

Centro – BV Aromas

Muquiçaba – Belíssima ExtraCenter

Televendas: (27) 99224-2837 – Marlon