Artesãs de Mãe-Bá são tema de websérie documental em Anchieta

Fotos: reprodução/PMA

As artesãs de Mãe-Bá e seu artesanato são tema da websérie documental Arte em Taboa das Filhas de Mãe-Bá, que será lançada no dia 6 de dezembro, às 18 horas, no Centro de Convivência do bairro, em Anchieta. São cinco episódios de cerca de cinco minutos cada, que ficarão disponíveis no Youtube após o lançamento.

Bolsas, esteiras, cestas, agendas e lustres são algumas das muitas peças feitas pelas artesãs, que utilizam como matéria prima a taboa, vegetal aquático extraído da lagoa de Mãe-Bá, a segunda maior em extensão no Espírito Santo.

Os episódios da websérie documental são feitos com base em depoimentos dos moradores de Mãe-Bá, com destaque para as artesãs. O primeiro trata da história dessa pequena comunidade abordando o cotidiano dos moradores e sua relação com a lagoa.

O segundo episódio mostra o processo de extração da taboa. O terceiro, aborda a relação das mulheres com a produção artesanal. O quarto episódio mostra benefícios da prática artesanal para além do sustento das famílias, evidenciando, por exemplo, como essa atividade possibilitou que as artesãs vencessem alguns desafios. Por fim, no quinto e último episódio, é apresentada a Casa do Artesanato Mãe-Bá, seu perfil acolhedor com as pessoas que querem aprender a prática artesanal.

A diretora, produtora e roteirista da websérie documental, Elizabeth Nader, destaca que, além de ser um conhecimento passado de geração em geração, o artesanato feito em taboa é uma forma de garantia de emprego e renda para muitas mulheres, e, portanto, de sustento para suas famílias.

Elizabeth destaca a dedicação das artesãs de Mãe-Bá e a qualidade de seus produtos. “A taboa é diferenciada porque fica submersa na água. Por isso, é muito hidratada, resultando em um produto macio, flexível e brilhante. Quem conhece se encanta. Tem um valor grande em termos de qualidade, além de ser feito por mulheres que se dedicam muito, passando de geração em geração essa herança indígena”, diz.

Exposição e roda de conversa

No dia do lançamento também haverá uma exposição de fotos de Elizabeth Nader. São 20 fotografias que retratam as artesãs e sua produção, no tamanho 30cmx40cm e emolduradas em esteiras de taboa produzidas por elas. Também acontecerá uma roda de conversa cujos participantes são as artesãs de Mãe-Bá e a equipe de produção da websérie. O projeto foi realizado por meio de incentivo da Lei Paulo Gustavo.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.