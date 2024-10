Artista de Guarapari compartilha experiências após participar de exposição em Paris

Bianca Vidal participou da exposição com a filha, Nicole Vidal, e a irmã, Isabela Vidal. Fotos: acervo pessoal

A ceramista Bianca Vidal, moradora de Meaípe, esteve em Paris, na França participando da Feira Internacional de Arte Contemporânea no Carrousel do Louvre. O evento aconteceu entre os dias 18 e 20 de outubro, reunindo galerias de arte de todo o mundo. A AVA Galeria contou com 22 artistas brasileiros, incluindo Bianca, além de sete finlandeses, com obras em pintura, cerâmica e gravura.

Essa foi a estreia da artista na Feira, onde exibiu peças de cerâmica da coleção Universo Particular. Foram selecionadas quatro obras, produzidas na técnica Sagar de queima à lenha em forno de buraco.

Bianca conta que todas as peças são únicas, desenvolvidas por ela em seu ateliê, localizado em Meaípe. “A reação das pessoas ao caminhar pelo corredor e se deparar com as peças foi muito gratificante. Elas passavam e mudavam de expressão, e isso não tem preço”, enfatizou. A artista colhe os frutos da ida à França e conta já ter recebido outros convites para exposições. “Vou continuar na missão de compartilhar arte”, afirmou.

Segundo Edson Cardoso, curador da Galeria, o objetivo da exposição é divulgar o talento dos artistas e inseri-los no mercado mundial de arte. Edson trabalha na área há 40 anos, atuando como curador nos últimos 20. Somente no Carrousel do Louvre, participa há mais de 12 anos.

Para Bianca Vidal, as experiências vividas na viagem são inesquecíveis e irão inspirar seus próximos trabalhos. “Paris é uma cidade que respira arte em todos os locais. Foi um prazer enorme, uma experiência inenarrável poder participar desse mundo artístico no maior museu do mundo”, destacou.

Outra coleção de obras em cerâmica da artista, chamada “Reflexos da Alma”, participou de uma exposição em Berlim, na Alemanha, no mês de agosto. Em novembro, obras inéditas da mesma coleção seguem para a Finlândia.