Artista de Guarapari será uma das atrações de show de comédia beneficente em Vila Velha

Natural de Guarapari, o ator, comediante e palhaço Joãozinho Garcia se apresenta, no próximo dia 24, no espetáculo “Comédia do Bem” junto dos humoristas capixabas Jonh Tavares, Djavan Romão e Val Coelho. O show de humor tem objetivo de arrecadar recursos para a Associação de Apoio e Orientação à Criança e Adolescente (AAOCA). O espetáculo acontece no Joker Comedy Bar, em Vila Velha, às 21h e o ingresso é 1 kg de alimento não perecível.

“Comédia do Bem” é um espetáculo que vai reunir as linguagens do stand up comedy, mágica, palhaçaria, improviso e humor de personagem. Os comediantes vão se revezar no palco e o público vai participar do show com os risos, aplausos e doações de alimentos. Como a casa comporta apenas 150 pessoas é fundamental fazer a reserva pelo telefone: (27) 99242-5081.

Joãozinho Garcia é natural de Guarapari. Foto: divulgação.

“A minha trajetória na Arte me fez acreditar que se ela não existe para tornar o mundo melhor, ela é apenas subproduto da vaidade e da miséria humana. A arte da palhaçaria me ensinou que o riso pode ser cura. Também me ensinou que ‘um mais um é sempre mais que dois’”, explica Joãozinho.

A AAOCA é uma organização não governamental localizada no bairro Vale do Encantado, em Vila Velha, que oferece assistência e orientação a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social, através de atividades físicas e educacionais. Fundada em 1992, a casa atendente centenas de crianças da região da Grande Cobilândia e adjacências.