Artista de Meaípe terá obras expostas no Museu do Louvre, em Paris

A artista capixaba é moradora de Meaípe e foi convidada para participar da exposição “Argus”. Fotos: arquivo pessoal.

A ceramista Bianca Vidal é uma das artistas participantes de um circuito internacional de exposições, que começou no Rio de Janeiro, passou pela Finlândia e chegará ao Museu do Louvre, em Paris. A artista capixaba é moradora de Meaípe e foi convidada para participar da exposição “Argus”, que celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil.

Exposição “Argus”

A mostra leva o nome de um navio de madeira que, em julho de 1823, trouxe de Amsterdã os primeiros imigrantes ao Brasil.

As peças confeccionadas por Bianca e outros 23 artistas iniciaram o circuito pela Europa na Ars Longa Galleria, em Helsinque, capital da Finlândia. Em agosto, as obras irão para Berlim, na Alemanha, e, em outubro, estarão em Paris.

Reconhecimento internacional

Segundo Bianca, um curador, responsável por organizar exposições, conheceu seu trabalho pela internet e a convidou para participar do circuito internacional. A artista falou sobre a sensação de ser reconhecida por seu trabalho.

“É o reconhecimento de muita pesquisa, dedicação, foco e muito estudo. Tudo isso é o comprometimento que tenho com meu trabalho buscando resultados únicos”, disse Bianca.

Porcelana Alta Temperatura, produzida no forno à lenha Anagama. Fotos: arquivo pessoal.

A artista contou que apresentou diversas obras ao curador, que selecionou 18 para fazer parte da mostra. Ela destaca que uma das técnicas utilizadas na produção das peças é inédita no Espírito Santo.

“Algumas dessas obras levaram meses entre a criação e a finalização delas”, explica. Segundo Bianca, uma das peças levou 37 horas no forno à lenha, chamado “Anagama” e construído em seu ateliê, atingindo temperaturas de 1.300ºC.