Assembleia Legislativa aprova título de Capital Estadual das Praias para Guarapari

Foto: arquivo Folha

Nesta segunda-feira (04), a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou o Projeto de Lei 557/2024, que concede ao município de Guarapari o título de Capital Estadual das Praias. Proposto pelo deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), o projeto busca valorizar a cidade como um dos principais pontos turísticos do estado, ressaltando suas belezas naturais e o papel que desempenha na economia regional por meio do turismo.

Na justificativa do projeto, o deputado destacou a relevância de Guarapari no cenário turístico, ressaltando as praias que atraem visitantes de todas as regiões do Brasil.

“Guarapari possui mais de 50 praias, podendo destacar as praias do Morro, Bacutia, Meaípe, dos Namorados, Setiba, Areia Preta, Castanheiras, Virtudes, Peracanga, Três Praias, dentre tantas outras. E é fato que no verão, mais importante estação do ano para o município de Guarapari, a cidade fica abarrotada de turistas de todo canto do país, principalmente de nossos vizinhos mineiros, que carreiam muitos recursos para a cidade”, destacou o parlamentar.

Além de celebrar as características naturais da cidade, a aprovação do título é vista como uma oportunidade de fortalecer ainda mais a divulgação de Guarapari. “É um título importante para ajudar a fomentar e fortalecer o turismo do município”, afirmou Bahiense.