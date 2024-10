Associação de artesãs de Anchieta vence Prêmio Biguá de Sustentabilidade

Fotos: divulgação

A Associação Artesanato Mãe-Bá, de Anchieta, conquistou o primeiro lugar na categoria Empresas do 13º Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2024. A premiação, organizada pela TV Gazeta Sul, reconhece projetos que promovem a preservação dos recursos naturais e incentivam práticas sustentáveis. O evento aconteceu na última terça-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim, e contou com a presença de representantes da associação, além do prefeito e vice-prefeito eleitos, Léo Português e Renato Lorencini.

A associação, localizada no bairro Mãe-Bá, foi reconhecida por seu impacto positivo na sustentabilidade e no empoderamento feminino. Com sede cedida pela Prefeitura de Anchieta, a entidade reúne mulheres artesãs que transformam fibras naturais em peças como bolsas, luminárias e colares. Essas peças, fruto do trabalho colaborativo e sustentável, são vendidas tanto no Brasil quanto em outros países, fortalecendo a economia local e a presença internacional do artesanato de Anchieta.

Carmelita Furlan, coordenadora da associação

Liderada por Carmelita Furlan, a associação utiliza a fibra de taboa, uma planta nativa que cresce na Lagoa de Mãe-Bá, como principal matéria-prima, reforçando o uso consciente dos recursos locais. “Este prêmio é de todos que acreditam neste projeto, de mulheres e homens que, através deste trabalho riquíssimo, buscam inclusão e sustentabilidade, não só para esta comunidade, mas para todos que quiserem estar conosco,” disse Furlan, emocionada, durante a cerimônia.

O trabalho do grupo se destaca por integrar práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva, promovendo o manejo responsável dos recursos naturais, além de contribuir para o empoderamento feminino através da geração de renda e inclusão social.

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.