Audiência pública debate engordamento da Praia do Morro nesta quarta-feira (22)

Foto: Arquivo/Ales

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), presidida pelo deputado Fabrício Gandini (PSD), realiza audiência pública em Guarapari na próxima quarta-feira (22) para discutir o projeto de engordamento da Praia do Morro e os possíveis impactos da iniciativa. A reunião será realizada a partir das 19h, na EEEM Dr. Silva Mello (Polivalente), em Itapebussu.

A obra, que deverá ser realizada por meio de parceria entre a prefeitura e governo do Estado, pretende alargar a faixa de areia de 40 metros para 80.



De acordo com a prefeitura, a intervenção tem como objetivo contribuir para a infraestrutura e a economia pautada na atividade turística. Mas moradores questionam possíveis mudanças na beleza natural e no ecossistema marítimo. Há preocupação até mesmo com a segurança dos banhistas – haja vista que a profundidade do mar deve aumentar abruptamente ao fim da faixa estendida.



Segundo Gandini, uma das desconfianças dos moradores é com a existência de interesses imobiliários por trás da obra, devido ao “novo” sombreamento da praia e mudança da altura máxima das edificações. O interesse da comissão é ouvir autoridades da prefeitura, governo, Ministério Público, para entender a necessidade do investimento, que está projetado em mais de R$ 100 milhões.



“Vamos ouvir a população tendo em vista que há uma discórdia muito grande em relação à execução. E há uma desconfiança por parte da população das motivações desse engordamento da praia. Inclusive tem um estudo que indica que tem aumentado a faixa de areia, e não diminuído nos últimos dez anos”, explicou o parlamentar.

*Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.