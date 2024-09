Barão Vermelho é anunciado como atração do Moto Rock 2024 em Guarapari

Foto: Marcos Hermes

A Associação dos Motociclistas de Guarapari (AMG) anunciou na noite desta sexta-feira (06) que a banda Barão Vermelho se apresentará no dia 20 de setembro na décima edição do Moto Rock. O show é uma parceria da organização do evento com a Prefeitura de Guarapari e também vai comemorar o aniversário da cidade.

A icônica banda de rock vai desembarcar na Cidade Saúde com uma nova turnê, que vai passar no dia 15 de setembro pelo Palco Sunset do Rock in Rio.

Festa prolongada

Conforme publicado pelo folhaonline.es em maio, a Prefeitura de Guarapari decidiu, este ano, unir duas tradicionais comemorações no mesmo período. A Festa da Cidade, no dia 19 de setembro, e o Moto Rock serão realizados em sequência. Para isso, o encontro de motociclistas foi reagendado e acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro.

“Nosso evento ocorrerá logo após a Festa da Cidade, que se encerrará no dia 19 de setembro. Será uma excelente oportunidade para prolongar as celebrações em Guarapari, oferecendo ainda mais entretenimento tanto para o público local quanto para os visitantes”, afirmou Hiago Mouraes, disse, à época, o presidente da AMG.

As demais atrações dos eventos devem ser anunciadas em breve.