Blitz na Rodovia do Sol resulta em mais de R$ 60 mil em autuações por transporte de produtos sem notas fiscais

Foto: divulgação/Secretaria da Fazenda

A Supervisão de Trânsito de Mercadorias da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) realizou uma blitz nessa terça-feira (25), na Rodovia do Sol, em Guarapari. A ação resultou em mais de R$ 60 mil em autuações, entre multas e lançamentos de impostos devidos.

Segundo a Sefaz, a fiscalização contou com 15 auditores fiscais da Receita Estadual, que contaram com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo. De acordo com o subgerente e auditor fiscal Delson Iglesias do Rego Junior, cerca de 11 autos de infração foram gerados por transporte de mercadorias sem notas fiscais.

Entre os produtos autuados estavam rochas ornamentais, placas solares, persianas, gesso e produtos alimentícios. “A fiscalização é fundamental para combater a sonegação e fomentar um ambiente de negócios pautado na legalidade e na integridade”, ressaltou o auditor fiscal.