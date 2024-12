Brava Beach Club recebe alvará definitivo e está pronto para o Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers em Guarapari

Fotos: Marcela Sampaio

O Brava Beach Club, recém-inaugurado em Guarapari, está pronto para um dos maiores eventos do verão: o Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers. Após vistoria realizada pelos órgãos competentes nesta segunda (30), a casa de shows recebeu alvará definitivo e está funcionando 100%. A festa, portanto, está garantida, com abertura dos portões às 22h, marcando o primeiro show de grande porte na casa, que já vem agitando a Enseada Azul com apresentações de nomes de destaque da música eletrônica nacional.

A empresa ressaltou que clientes que adquiriram ingressos para o evento de sábado (28), com Fica Comigo e DJ Zullu, têm opção de utilizá-los hoje ou em qualquer outro evento do verão, com exceção do Réveillon, Numanice e setores open bar das demais festas. Alternativamente, o reembolso pode ser solicitado pela plataforma Zig.Tickets.

Pré-réveillon com Anitta e Cat Dealers

A noite será liderada por Anitta, uma das maiores estrelas da música pop mundial. Conhecida por sucessos como “Envolver”, “Girl From Rio” e “Vai Malandra”, a cantora promete uma performance cheia de energia e hits que marcaram sua carreira nacional e internacional. O show é uma oportunidade única para os fãs capixabas curtirem de perto as músicas do projeto Funk Generation e se prepararem para os ensaios do carnaval da cantora.

Localizado entre Meaípe e o Centro, às margens da Av. Meaípe e de frente para o mar, o Brava Beach Club combina natureza e sofisticação em uma estrutura preparada no melhor estilo beach club. O espaço oferece lounges privados, bares com drinques autorais, banheiros climatizados, estacionamento e um lounge premium, garantindo conforto e uma experiência única ao público. Os ingressos partem de R$ 150 (meia-entrada) e estão disponíveis no site Zig.Tickets.

Complementando o line-up, o duo de DJs Cat Dealers, que figura entre os maiores nomes da música eletrônica brasileira, promete incendiar a pista com seus remixes e faixas autorais, como “Your Body”, “Gravity” e “Sunshine”. Com uma sonoridade que mistura house e progressive, o duo é presença garantida nos maiores festivais e promete levar a vibe do Pré-Réveillon a outro nível.

A programação segue até o dia 19 de janeiro com shows de Ludmilla, Dennis DJ, Matheus e Kauan, Cabelinho, entre outros.

Serviço:

Pré-Réveillon com Anitta e Cat Dealers

Quando: hoje, 30/12, a partir das 22h

Ingressos: a partir de R$ 150 (meia/4º lote), à venda no site Zig.Tickets

Local: Brava Beach Club – Av. Meaípe, S/N – Enseada Azul, Guarapari

Programação do verão

02/01 – Banda +5521 e Ariel – Horário: 22h

03/01 – Liu, Bruno Be, Giu e Tato – Horário: 22h

04/01 – Festival Trapland com Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino – Horário: 15h

05/01 – Pé Na Areia – Mumuzinho, LeqSamba e DJ Leandro Netto – Horário: 15h

11/01 – Numanice com Ludmilla – Horário: 15h

17/01 – Illusionize, Fatsync e Beltram – Horário: 22h

18/01 – Baile do Dennis com Dennis DJ e convidados – Horário: 15h

19/01 – Noite Sertaneja com Matheus e Kauan e Glauco – Horário: 15h

*Com informações da Assessoria de Comunicação.