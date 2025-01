Brava Beach Club recebe Cabelinho, Orochi e Mumuzinho neste fim de semana em Guarapari

Foto: Marcela Sampaio/Brava Beach Club

Local de alguns dos maiores shows deste verão, o Brava Beach Club, em Guarapari, será palco de três grandes eventos neste fim de semana. A festa começa nesta sexta (03), a partir das 22h, com os DJs Lui, Bruno Be, Tato e Giu prometendo grandes apresentações até o amanhecer.

Já no sábado (04) é a vez dos fãs de trap lotarem a casa para o Trapland Festival que vai reunir nomes como Cabelinho e Teto. No domingo (05), a festa Pé na Areia vai garantir um pôr do sol com muito pagode ao som de Mumuzinho e do grupo LeqSamba. Ambos os eventos começam às 15h. Confira os detalhes.

Trapland Festival

Fotos: divulgação

Reconhecido como uma das grandes revelações do rap nacional, Cabelinho mistura trap com elementos do funk e do samba, criando um som único. Hits como “Agradecer” e “Zona Sul” são esperados no setlist.

Um dos maiores nomes da cena, Orochi conquistou milhões de fãs com músicas que transitam entre o trap e o hip-hop. Sucessos como “Amor de Fim de Noite” e “Balão” são presença garantida na performance

Jovem e promissor, Teto rapidamente ganhou notoriedade no cenário musical. Com letras introspectivas e batidas modernas, músicas como “M4” e “PayPal” prometem animar o público.

Ícone do funk e do trap carioca, Maneirinho une o melhor dos dois gêneros, entregando hits cheios de energia como “Chefe É Chefe, Né Pai”.

Representando a nova geração do trap, Yunk Vino traz uma vibe única e experimental, com músicas como “Diálogo/Real” e “Refém”.

Festa Pé na Areia

Domingo (05), a partir das 15h, a festa Pé na Areia contará com shows que prometem animar o público no melhor estilo verão. A atração principal será o cantor Mumuzinho, um dos maiores nomes do pagode nacional. A programação ainda contará com o grupo LeqSamba e o DJ Leandro Netto, garantindo uma mistura de ritmos e muita diversão à beira-mar.

Mumuzinho, conhecido pelo carisma e talento, chega ao Espírito Santo com seu novo projeto “Conectado”, gravado recentemente em São Paulo em um show repleto de participações especiais e ingressos esgotados. O cantor, que acumula mais de 3 milhões de ouvintes mensais no Spotify e 900 milhões de reproduções em sua discografia, promete emocionar o público com hits consagrados como “Fulminante”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “Playlist”.

A festa ainda contará com o grupo LeqSamba, que traz o melhor do pagode contemporâneo, e o DJ Leandro Netto, conhecido por suas performances enérgicas que misturam sucessos do momento e clássicos que agitam as pistas.

Serviço

Brava Beach Club – Enseada Azul, Guarapari

Trapland Festival

Quando: sábado, 04 de janeiro, a partir das 15h

sábado, 04 de janeiro, a partir das 15h Atrações: Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino

Cabelinho, Orochi, Teto, Maneirinho e Yunk Vino Ingressos: a partir de R$ 130 (meia/4º lote), disponíveis no site Zig.Tickets

Festa Pé na Areia