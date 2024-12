Brava Beach Club se prepara para abrir as portas durante o verão em Guarapari

Fotos: divulgação

O Brava Beach Club, situado na Enseada Azul, em Guarapari, está se preparando para receber visitantes a partir de 27 de dezembro. Na última quinta-feira (28), os sócios Felipe Fioroti, Eduardo Pagani e Rubens Furtado apresentaram o andamento das obras para a imprensa, destacando o compromisso com a sustentabilidade, acessibilidade e experiências únicas.

Segundo Eduardo, tudo deve ficar pronto até 9 de dezembro para receber todo o mobiliário e decoração para a inauguração no fim do mês. O clube, que terá capacidade para 10 mil pessoas em sua área de grandes shows e 2 mil pessoas no beach club, foi planejado para integrar a natureza com eventos. Segundo Felipe Fioroti, o objetivo é oferecer um espaço que valorize a paisagem e respeite a comunidade local.

Eduardo Pagani, Felipe Fioroti e Rubens Furtado

“A nossa proposta é de integrar novamente shows à natureza, tanto que a gente procurou um espaço com vista para o mar e que não incomodasse a população. É um espaço com muito respeito às pessoas. Vamos buscar diversidade e acessibilidade para ser uma casa do bem, de verdade, e que possamos alavancar o turismo de Guarapari.”

O complexo contará com gramados, coqueiros, estruturas de madeira reflorestada, energia solar e gestão de resíduos. “O Brava Beach Club tem duas entradas: uma pela rodovia do Sol, para o acesso de pedestres, Uber e vans; e outra pelo Lameirão, que dá no estacionamento para 850 carros, para evitar transtorno de engarrafamentos na frente da casa”, detalha Eduardo.

Segundo o empresário, as vagas do estacionamento são pagas e podem ser adquiridas antecipadamente aos eventos por R$ 50 no Zig.Tickets, mesmo site de vendas de ingressos. Ao entrar no estacionamento, os clientes terão uma van que os levará do espaço até o beach club, num trajeto de três minutos.

Obras avançadas e expectativas para a inauguração

Após dois anos de espera para liberação das licenças, as obras começaram em julho de 2024 e já estão em fase de finalização.

“Logo iniciamos as obras e agora falta apenas gramar o espaço. Toda estrutura fixa está pronta. Toda parte de sanitários, escoamento e quiosques está pronta,” detalha Eduardo. Segundo ele, o deck para o beach club ficará pronto até o dia 09, junto com o palco montado.

Experiências e sustentabilidade no centro do projeto

Os sócios afirmam que o foco principal é oferecer experiências marcantes. O espaço contará com lounges premium para 300 pessoas, áreas empresariais, bares com drinques autorais e espaços instagramáveis com vista para o mar.

“As pessoas saem para os eventos em busca de uma boa experiência. Estamos ativando vários espaços instagramáveis para tirar fotos na frente do mar, ver a natureza. É o primordial para o nosso negócio. Queremos que as pessoas saiam dizendo que foi um dia inesquecível e que queiram voltar,” explica Eduardo Pagani.

A casa aboliu plásticos descartáveis, adotou copos de papel, separação de resíduos e iluminação em LED. Além disso, o som foi projetado para minimizar impactos na região.

“Estamos trabalhando bastante na parte da sustentabilidade. Todo lixo produzido pela casa será separado para ter o devido encaminhamento. Estamos buscando evitar o plástico para impactar o mínimo possível o meio ambiente,” afirma Eduardo Pagani.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.