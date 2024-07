“Caldeiraria para Mulheres”: parceria entre empresas oferece curso gratuito em Guarapari

Um novo programa de capacitação profissional está com inscrições abertas para preenchimento de 20 vagas voltadas para mulheres na região de Guarapari e Anchieta. Trata-se do “Caldeiraria para Mulheres”, uma parceria entre a Conami Manutenção Industrial e a Del Pupo Metalmecânica. A iniciativa contempla mulheres com 18 anos ou mais e ensino médio completo, oferecendo uma oportunidade de ingressar no mercado de trabalho no setor industrial.

O projeto visa capacitar e recrutar mulheres, promovendo o desenvolvimento regional e a inclusão. As alunas com melhor desempenho serão contratadas pelas empresas parceiras.

Imagem: divulgação

Iniciativa

Segundo Fidel Hugo Prando, diretor administrativo da Conami Manutenção Industrial, e Carolina Del Pupo, diretora administrativa da Del Pupo Metalmecânica, a ideia surgiu da necessidade de mão de obra qualificada na região.

“Observamos que a inclusão das mulheres na área de caldeiraria pode ser uma solução eficaz para preencher essa lacuna. Além disso, queremos promover a igualdade de gênero e oferecer oportunidades de capacitação profissional para mulheres, permitindo que elas ingressem e prosperem em setores tradicionalmente dominados por homens”, explicam.

Os diretores das empresas esperam que o projeto sirva como um piloto bem-sucedido, com a possibilidade de expansão do programa para abranger outras áreas da manutenção, como soldagem, mecânica e pintura industrial, em futuras turmas.

Como participar

As inscrições para o curso ficarão abertas até o dia 28/07 e as interessadas deverão se inscrever no processo de seleção por meio deste link. As aulas acontecerão aos sábados, a partir do dia 24/08, no complexo industrial da Del Pupo Metalmecânica, localizado na Avenida Paschoal Del Pupo, nº 1713, Condados, em Guarapari.

O curso terá carga horária de 80 horas e abordará temas como a interpretação de desenho técnico, operação segura de máquinas e ferramentas elétricas, fabricação de peças, montagem de estruturas metálicas e conceitos de segurança do trabalho.

Serviço:

Programa Caldeiraria para Mulheres

Inscrições até o dia 28/07, por meio deste link.

Início das aulas: aos sábados, a partir do dia 24/08

Local: Complexo industrial da Del Pupo Metalmecânica, localizado na Avenida Paschoal Del Pupo, nº 1713, Condados, em Guarapari.