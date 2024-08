Caminhada da Apae Guarapari reúne comunidade e marca início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

A caminhada da Apae Guarapari marcou o início da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Fotos: HM Comunicação

A manhã desta quarta-feira (21) foi marcada por um evento especial nas ruas da Praia do Morro, em Guarapari. A caminhada promovida pela Apae Guarapari deu início à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, reunindo a comunidade local em um movimento de inclusão e conscientização.

Regina Souza, mãe de Vinícius Souza, um dos assistidos pela Apae, compartilhou o quanto as atividades são fundamentais para o bem-estar do filho. “A Apae é importante para ele socializar, então essas caminhadas e passeios são muito bons para ele. Ele ama frequentar a Apae e acha ruim no dia que não vai”, contou.

Regina Souza e Vinicius Souza Isabela Pereira, o filho João Victor e o colega Vagner Junior

A presidente da Apae Guarapari, Aline Quirino, destacou a relevância da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência como um momento de sensibilização social. “É uma semana que eles adoram e é importante também para conscientizar a sociedade acerca da equidade. Nós precisamos dar um olhar e um cuidado especial para eles”, afirmou.

Quirino ressaltou ainda a importância da Lei nº 13.585/2017, que institui a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. “Até então não tinha algo assim. As pessoas faziam seus esforços sem muita oportunidade de visibilidade”, contou.

A presidente destacou a necessidade de apoio da sociedade civil e dos entes públicos para ampliar o atendimento a esse grupo. Segundo ela, apesar dos esforços, há uma fila de espera para o atendimento na instituição. “Conseguimos adicionar mais 30 assistidos, mas a fila continua. Sempre chega mais gente”, afirmou.

Quirino apontou também a falta de estatísticas precisas sobre a quantidade de pessoas com deficiência em Guarapari, que dificulta a adoção de medidas eficazes para essa população.

Atualmente, a Apae Guarapari atende 160 pessoas com deficiência, com idades que variam dos quatro até os 60 anos. A instituição oferece apoio nas áreas de assistência social, saúde e educação.

Serviço:

Apae Guarapari

Rua Oséias Santiago, nº 10 – Itapebussu. Ao lado do Colégio Polivalente

Mais informações: (27) 3361-3300 – (27) 9 9829-8182