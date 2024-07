Casa Sinestésica oferece Oficina de Desenho gratuita nesta quarta (17) em Guarapari

Foto: divulgação

A Casa Sinestésica, em parceria com o Hostel Solidário Guarazin, realiza nesta quarta-feira (17), às 19h30, a Oficina de Autorretrato, uma atividade integrada que busca provocar uma observação sensível sobre si mesmo através do desenho. A oficina será mediada pelas talentosas artistas Lídia Alice Abade e Karini Souza, ambas voluntárias do hostel.

A Oficina de Autorretrato tem como objetivo principal provocar uma observação sensível sobre si, permitindo aos participantes expressarem-se livremente por meio do desenho. Além disso, busca-se promover uma reflexão sobre a identidade através de frases criativas, culminando em uma roda de conversa em que os participantes poderão compartilhar suas experiências e reflexões.

Plano da Oficina:

1. Introdução sobre Frida Kahlo: início com uma apresentação sobre a artista Frida Kahlo e suas obras que abordam o autorretrato.

2. Atividade de Autorretrato: realização da oficina onde os participantes irão criar seus autorretratos, expressando-se livremente através do desenho.

3. Reflexão sobre Identidade: provocação de uma reflexão sobre a identidade pessoal através de uma frase criativa.

4. Roda de Conversa: encerramento com uma roda de conversa para discutir as experiências e questões que surgiram durante o processo de criação. Finalização com uma exposição dos desenhos realizados.

Haverá algum material de desenho disponível, mas cada participante deve trazer seu próprio material (papel, lápis de cor, guache, canetinha etc.)

Sobre as mediadoras

Lídia Alice Abade é uma artista, arte-educadora e mochileira, nascida em 1994 em São Paulo (SP). Formada em Licenciatura em Artes Visuais pelo Centro Universitário Estácio de São Paulo, Lídia desenvolve trabalhos artísticos em aquarela e muralismo. Sua arte dialoga entre personagens de seu imaginário e elementos da natureza, buscando sintetizar a delicadeza nos detalhes do dia a dia.

Karini Souza, nascida em Diadema (SP), é uma artista independente, arte-educadora, artesã, psicóloga e brincante da Cultura Popular. Em meio a tantas atividades, Karini sempre busca envolver a arte com a psicologia, aprendendo tudo o que pode e ensinando também. Acredita que o aprendizado é uma troca e vive a vida nessas configurações.

Serviço

– Data: quarta-feira, 17 de julho

– Horário: 19h30

– Local: Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro

– Vagas: 15 vagas

– Inscrição Gratuita

Contato e Redes Sociais

Para mais informações e inscrições, acesse as redes sociais:

– Instagram: [@guarazinhohostel] (https://www.instagram.com/guarazinhohostel)

– Instagram: [@relerefazeres] (https://www.instagram.com/relerefazeres)

– Instagram: [@casasinestesica] (https://www.instagram.com/casasinestesica)

*Com informações da Assessoria de Comunicação.