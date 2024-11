Casa Sinestésica promove evento de capacitação para mediadores de leitura em Guarapari

Fotos: divulgação

No dia 8 de novembro, a Casa Sinestésica será palco de mais um evento da Jornada para Formação de Mediadores de Leitura, voltado para capacitar mediadores que contribuirão para o estímulo à leitura em Guarapari. O evento é uma iniciativa do coletivo Sinestesia – Criatividade Coletiva, realizado em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

A ação integra a campanha “Guarapari – Cidade Leitora”, um movimento que busca solidificar a leitura como prática acessível e culturalmente sustentável na cidade. O evento também fecha o ciclo de planejamento da campanha para 2025, quando serão ampliadas as ofertas de Residências Formativas para Mediadores de Leitura e para outros agentes culturais. A programação da Jornada inclui atividades para todos os gostos e perfis, com foco na formação prática e na inspiração cultural.

“As jornadas representam o primeiro passo para a implementação de projetos mais estruturados, como a realização de intercâmbios formativos com outros coletivos e instituições educacionais e plataformas colaborativas”, afirma o professor Orlando Lopes, articulador do evento e coordenador do programa de Extensão RELer&fazer, da Ufes, que tem foco na diversificação das experiências de leitura em ambientes educacionais e espaços de convivência.

Para Bruno de Deus, presidente do Coletivo Sinestesia e Conselheiro Municipal de Cultura, o cenário em Guarapari é propício para o fortalecimento das ações. “Guarapari é uma cidade de tamanho bastante razoável, e uma referência regional expressiva. A “Campanha Cidade Leitora” vai buscar mais parceiros públicos, privados e da sociedade civil para provocar concursos, festas, mostras literárias e outras formas de reforço e valorização da leitura não apenas dos estudantes e professores, mas de todos os que queiram acesso a obras literárias e não-literárias. O acesso à leitura precisa ser assegurado como direito de todos os cidadãos”, afirmou.

O escritor e produtor cultural Stel Miranda irá ministrar uma das oficinas do evento, focada na produção de fanzines. “Vamos falar sobre a publicação independente, de poder fazer, de forma artesanal ou digital, o seu próprio livro. Vai ser bom para quem deseja ter um livro publicado e não quer passar pelo processo burocrático das editoras”, explicou Miranda.

Programação do evento

09h – Palestra: “A Campanha Guarapari – Cidade Leitora e o Programa de Residências Culturais da Casa Sinestésica”, com o Prof. Dr. Orlando Lopes (DLL/UFES), abordará a importância de projetos de leitura para a valorização da cultura e identidade local e apresentará a proposta inicial de agenda cultural e formativa para 2025.

13h – Roda de Conversa: “Estratégias de Captação de Recursos para Projetos de Leitura em Guarapari: uma questão (de) política”, conduzida por Bruno de Deus (Sinestesia/Conselho Municipal de Cultura), que trará insights sobre como financiar iniciativas de leitura na região.

15h – Oficina: “Música Popular e Ensino de Literatura: experimentações no Ensino Médio”, com o Prof. Ricardo Salvalaio (Sedu), explorará a relação entre a música popular brasileira e a literatura, conectando história e canções.

16h – Oficina: “Como se Faz um Fanzine? Fortalecendo a publicação independente”, com o escritor Stel Miranda, oferecerá uma experiência prática na criação de fanzines, proporcionando uma forma alternativa e criativa de expressão.

Serviço

Jornada para Formação de Mediadores de Leitura

Data: 08/11 (sexta-feira)

Horário: a partir das 09h

Local: Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari

Inscrições gratuitas. Para mais informações, acesse o site oficial do Sinestesia clicando aqui.