Casa Sinestésica promove Noite de Forró com aulão e show nesta sexta (16)

Foto: divulgação

Nesta sexta-feira (16), o Centro Cultural Casa Sinestésica, na Praia do Morro, será palco de uma animada Noite de Forró. O evento, promovido pelo Sinestesia – Criatividade Coletiva em parceria com o Trio Maruí, promete movimentar o público com muita música e dança. A programação começa às 19h com um aulão de forró com o professor Robinho, seguido por um show ao vivo a partir das 20h.

De acordo com o produtor cultural Bruno de Deus, do Sinestesia, essa ação faz parte das iniciativas que a Associação promove para garantir a manutenção do Centro Cultural. “A ação é uma parceria com o Trio Maruí, antigo colaborador do Sinestesia, e faz parte do rol de ações que a Associação promove para a sustentabilidade do Centro Cultural Casa Sinestésica e de suas ações em geral”, explicou.

Para aqueles que desejam participar do aulão e do show, a taxa é de R$ 20,00. Já quem preferir curtir apenas o show pode adquirir o ingresso por R$ 10,00. Além da música e da dança, o evento contará com comes e bebes disponíveis para compra durante toda a noite, também como forma de apoiar a manutenção do espaço. O Centro Cultural oferece ainda a opção de hospedagem por um preço solidário para quem vem de fora de Guarapari e quer aproveitar a noite de forró.

Os ingressos podem ser adquiridos na página do Sinestesia no Instagram (@sinestesiacoletivo), via WhatsApp (27 99703-3414) ou durante o evento.

Serviço:

Noite de Forró com aulão e show

Data: 16/08 (sexta-feira)

Horário: 19h (aulão) e 20h (show ao vivo)

Local: Centro Cultural Casa Sinestésica – Avenida Barcelona, 192, Praia do Morro, Guarapari