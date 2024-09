Casa Sinestésica promove sarau literário e fortalece rede de mediadores em Guarapari

Foto: divulgação

Nesta sexta (13), a partir das 17h30, o Centro Cultural Casa Sinestésica, na Praia do Morro, abre as portas para o “Sarau do Mar”. O evento é a atividade de encerramento da Jornada de Formação para Mediadores de Leitura, projeto realizado em parceria com o programa de Extensão ReLer&Fazer, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

A proposta da jornada é formar uma rede mediadores de leitura, que serão responsáveis por conduzir clubes em diferentes bairros de Guarapari. O projeto já existia em Vitória, e tem dado seus primeiros passos na cidade com a intenção de fortalecer a rede entre pessoas que gostam de ler em grupo.

“Cada mediador escolhe um livro e trabalha com um pequeno grupo, de até sete pessoas. A dinâmica é descontraída, de bate-papo sobre a obra, normalmente com dois ou três encontros presenciais”, explica Orlando Lopes, coordenador do programa ReLer&Fazer e residente formativo na Casa Sinestésica.

Até o momento, a rede já conta com cinco mediadores, mas a meta é ampliar o número. A expectativa é que o movimento ganhe força em 2025, com o lançamento de uma campanha geral chamada “Guarapari – Cidade Leitora”.

“Nós temos a sede na Praia do Morro, mas queremos distribuir os clubes de leitura e outras ações, como saraus, palestras, lançamentos de livros, em outros bairros da cidade”, reforça o coordenador.

O “Sarau do Mar” é também a primeira iniciativa para a criação de um Ponto de Memória, chamado “Museu do Mar, que será implementado no ano que vem. Durante o evento, uma dinâmica será realizada com os mediadores.

“Os participantes da Jornada vão pesquisar repertório e ensaiar no fim da tarde. Basicamente, haverá um microfone aberto a quem quiser fazer uma leitura ou declamação. A única regra é que o texto escolhido tenha a presença evidente do mar, mesmo que não seja o tema central”, complementa Orlando.

Serviço

Casa Sinestésica apresenta “Sarau do Mar”

Quando: sexta-feira, 13 de setembro, a partir das 17h30

Onde: Centro Cultural Casa Sinestésica – Av. Barcelona, 192, Praia do Morro