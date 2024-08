Casal suspeito de fazer reféns e roubar R$ 129 mil em Guarapari é preso

Foto: divulgação

Um casal, de 24 e 21 anos, foi preso durante a operação “Only House”, suspeito de fazer cinco pessoas de refém e roubá-las em uma casa, em Guarapari. As vítimas tiveram celulares, joias e dinheiro levados e foram obrigadas a fazer transferências via Pix, totalizando aproximadamente R$ 129 mil de prejuízo.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, com apoio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), deflagrou a operação na segunda-feira (12).

A ação foi realizada para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari. No momento da prisão, o indivíduo estava em casa, acompanhado da namorada e desobedeceu à voz de abordagem, além de aparentar estar sob efeito de substâncias psicoativas, sendo necessário imobilizá-lo. Nas buscas, nada de ilícito foi encontrado.

O crime aconteceu na noite de 21 de julho, no bairro Meaípe. Cinco pessoas que estavam na residência foram feitas reféns por três criminosos armados que invadiram a casa e exigiram os pertences das vítimas, que foram obrigadas a realizar transferências bancárias via Pix para os suspeitos, que a todo momento afirmavam que iriam matá-las.

“As vítimas são modelos e empresários de alcance nacional que alugaram a casa no município para gravação de conteúdo para plataformas digitais. Segundo as investigações, tudo ocorreu devido a um desentendimento com outra modelo que foi demitida pelo produtor do empreendimento e não participou das filmagens naquele final de semana. O namorado da suspeita, com diversas passagens por crimes como roubo e tráfico de drogas, foi até a casa para uma espécie de vingança pelo desacordo entre a modelo e seu empresário”, relatou a titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros.

A operação ganhou esse nome, pois a casa onde ocorreu o crime teria sido alugada para a produção de conteúdo para a plataforma de conteúdo adulto “ONLYFANS”. Nas redes sociais, os suspeitos presos na operação de hoje ostentam uma vida de luxo e expõem uma vida regada ao uso de drogas, bebidas e pornografia.

Os suspeitos foram encaminhados à autoridade policial para os procedimentos de praxe, permanecendo à disposição da Justiça.

*Com informações da Polícia Civil do Espírito Santo.