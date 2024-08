Cerimônia de abertura marca início da final estadual infantil dos Jogos Escolares em Guarapari

Foto: divulgação

Chegou a hora de decidir os campeões! A cerimônia de abertura deu início a tão aguardada etapa final estadual infantil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), nesta segunda-feira (05), no Sesc de Guarapari. As disputas seguem até o próximo sábado (10), nas modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei.

Participam da competição 840 estudantes de 35 municípios, distribuídos em 64 equipes. Os campeões estaduais vão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que serão realizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) entre setembro e outubro, em Recife, Pernambuco.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, frisou a importância da realização do evento como forma de promover a sociabilidade entre os estudantes e desenvolver as habilidades, além de descobrir novos talentos.

“Para nós, enquanto secretaria, é uma honra promover um evento como este. Os Jogos Escolares vão além da prática esportiva. Eles representam uma oportunidade para esses jovens atletas não só interagirem e desenvolverem habilidades, mas também de se descobrirem no esporte. Muitos atletas capixabas de destaque iniciaram no JEES, como Didi Louzada, do basquete, Ana Claudia Bolzan, do handebol, e o Paulo André, do atletismo, que estão na Olimpíada de Paris”, destacou Nunes.

Jogos Escolares



Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino das Redes pública e privada do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.

A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, com a aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

*Com informações do Governo do Estado.