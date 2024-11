Chapa 1 desponta como favorita na eleição da 4ª Subseção da OAB/ES em Guarapari

Willian Bergamini e Mônica Goulart. Foto: divulgação.

A eleição que definirá a nova diretoria da 4ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil no Espírito Santo (OAB/ES), que abrange Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves, acontece nesta sexta-feira (22). Concorrendo à reeleição, a atual presidente, Mônica Goulart, e o vice, Willian Bergamini, lideram a Chapa 1 e aparecem como favoritos, respaldados por uma gestão marcada por avanços significativos na infraestrutura, integração e valorização da advocacia local.

Ao assumir a subseção, Mônica e Willian encontraram desafios estruturais e organizacionais. “A sede anterior tinha um auditório para apenas 20 pessoas e faltavam registros básicos, como prestação de contas e participação em conselhos municipais”, explicou Mônica.

Uma das principais conquistas foi a entrega da nova sede, que hoje conta com um auditório para mais de 100 pessoas, climatizado e equipado para eventos, cursos e palestras. A reforma, no valor aproximado de R$ 200 mil, foi totalmente custeada pelo proprietário do imóvel, um feito único entre as subseções do estado.

Além disso, a gestão criou mais de 15 comissões temáticas, que reuniram mais de 400 advogados voluntários em discussões sobre diferentes áreas do Direito. “Essas comissões tornaram a subseção mais aberta e inclusiva, promovendo um diálogo constante com a advocacia local”, destacou Willian.

Outra iniciativa de destaque foi a reforma das salas de apoio nos fóruns, que passaram a oferecer condições mais adequadas para os profissionais atenderem seus clientes.

Integração e defesa da advocacia

A integração da classe também foi uma prioridade. Atividades esportivas, como vôlei e corrida, e eventos sociais, como o Baile da Advocacia, ajudaram a fortalecer o vínculo entre os profissionais. “Hoje, os advogados se respeitam mais e buscam soluções colaborativas”, afirmou Mônica.

Na defesa das prerrogativas, a Comissão de Prerrogativas atuou ativamente, inclusive em diligências de madrugada, garantindo os direitos dos advogados.

Propostas para o próximo triênio

Caso reeleitos, Mônica e Willian têm planos ambiciosos para os próximos anos, com destaque para:

Construção da sede própria: um antigo sonho que enfrenta entraves desde 2009. O processo foi desarquivado e, com apoio de autoridades, a gestão espera viabilizar o projeto.

Laboratório de inclusão digital: espaço para cursos, workshops e suporte tecnológico aos advogados.

Espaço OABaby: ambiente destinado a advogadas lactantes, com brinquedoteca para crianças de até cinco anos.

Núcleo de valorização da advocacia: promoção de eventos e ações para ampliar as oportunidades de desenvolvimento profissional.

“Queremos dar continuidade a uma gestão participativa e inclusiva, fortalecendo a advocacia e contribuindo com a sociedade”, concluiu Mônica.