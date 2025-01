Circo Portugal Internacional estreia nova temporada nesta quinta-feira (09) em Guarapari

Foto: divulgação

O Circo Portugal Internacional estreia sua temporada 2025 nesta quinta-feira (09), às 20h30, na Arena Premium, em frente ao Sesc, em Guarapari. Com uma estrutura grandiosa, o espetáculo promete encantar o público com atrações inéditas, incluindo o Homem Bala de Las Vegas, o único Globo da Morte do Brasil com seis motos e o impressionante carro Transformers.

Com mais de 900 toneladas de equipamentos de última geração, o Circo Portugal traz uma experiência inesquecível, combinando tecnologia, luxo e glamour em sua lona azul. A temporada, que será curta, chega com uma estrutura renovada e atrações exclusivas que prometem surpreender.

O gerente de marketing do circo, Diogo Araújo, expressou a alegria de começar a temporada 2025 no litoral capixaba. “Nossa equipe de artistas está cheia de entusiasmo para apresentar um espetáculo repleto de magia, diversão e encanto para toda a família”, afirmou.

As apresentações acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h30, e aos sábados, domingos e feriados, às 18h e 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial: circoportugal.com.