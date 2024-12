Circo Portugal Internacional inicia temporada 2025 em Guarapari com atrações inéditas

Foto: divulgação

Após o sucesso absoluto do Circo Portugal Internacional em 2024, percorrendo diversas cidades de vários estados brasileiros, chegou a hora de dar início à temporada 2025, que tem início dia 09 de janeiro, às 20h30, na Arena Premium (em frente ao Sesc), em Guarapari.

Com mais de 900 toneladas de equipamentos de última geração, muita tecnologia e um ambiente com muito luxo e glamour, a lona azul se estende para uma curta temporada com uma estrutura totalmente renovada e impressionante.

Entre as principais atrações estão: o Homem Bala diretamente de Las Vegas/EUA, Transformers (carro que vira robô), os palhaços, mágicas e muitas outras atrações inéditas. Outro diferencial é o Globo da Morte, único no Brasil com 6 motos.

De acordo com o gerente de marketing do circo, Diogo Araújo, começar a temporada 2025 no litoral capixaba é uma grande alegria para todos do Circo Portugal. “Estamos prontos para receber de braços abertos o público local e os turistas que escolhem essa região para aproveitar o verão. Nossa equipe de artistas está cheia de entusiasmo para apresentar um espetáculo repleto de magia, diversão e encanto para toda a família”, conta.

Ainda segundo Araújo, esta temporada será especial, trazendo atrações exclusivas e inéditas que prometem surpreender e emocionar.

Todas as informações e vendas de ingressos em circoportugal.com

O Circo Portugal Internacional está instalado na Arena Premium, em frente ao SESC. Os espetáculos acontecem de segunda-feira a sexta-feira às 20h30, aos sábados, domingos e feriados às 18h e 20h30.

Sobre o Circo Portugal Internacional

O que começou sem lona, sem picadeiro e com apenas alguns artistas se apresentando em Braga pelos cassinos de Estoril, em Portugal, foi conquistando plateias por toda a Europa. Passado de geração para geração, o Circo Portugal Internacional teve sua primeira apresentação como circo no Brasil por volta de 1890 na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. Com mais de 100 anos de história, o espetáculo nunca pode parar.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.