Circuito Estadual de Bodyboarding define vencedores da segunda etapa, realizada em Guarapari

Foto: Romeritto Lopes

Nesse fim de semana, aconteceu a segunda etapa do Circuito Estadual de Bodyboarding e foram definidos os vencedores. As baterias foram disputadas na Praia do Morro, em Guarapari, e contou com a participação de grandes feras capixabas da modalidade. No Profissional Feminino, Maylla Venturin foi a grande vencedora, enquanto no Masculino, Lucas Nogueira conquistou o primeiro lugar.

A competição é realizada pela Federação de Bodyboard do Espírito Santo (FEBBEES) e contou com patrocínio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), por meio do Chamamento Público. Entre os atletas que subiram ao pódio na competição, Bianca Simões, Gabriel Castelan, Lucas Nogueira, Luna Hardman, Maira Viana e Maylla Venturin são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Sesport.

O destaque foi para a categoria Profissional Feminina, que teve o pódio formado pelas atletas que são referências internacionalmente. Octacampeã capixaba e líder do ranking brasileiro 2024, Maylla Venturin conquistou o primeiro lugar e venceu a disputa. Maíra Viana ficou em segundo; Luna Hardman e Bianca Simões ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente.

Já no Pro Masculino, o vencedor da etapa foi Lucas Nogueira, que tem dez títulos estaduais e está focado na conquista de mais um para o currículo. Gabriel Castelan ficou logo atrás, com o segundo lugar do pódio. Paulo Galatti e Lúcio Santana empataram em terceiro lugar.

A próxima etapa do circuito está prevista para acontecer entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro, na Praia do Jucu, em Vila Velha. Confira o resultado completo de todas as categorias da segunda etapa abaixo.

Bolsa Atleta



O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Segunda etapa -Resultados

Profissional Feminino

1.a Maylla Venturin

2.a Maíra Viana

3.a Luna Hardman

4.a Bianca Simões

Profissional Masculino

1.o Lucas Nogueira

2.o Gabriel Castelan

3.o Paulo Galatti

3.o Lúcio Santana



Open Masculino

1.o Luiz Monjardim

2.o João Paulo

3.o Davi Ribeiro

4.o Matheus Rodrigues



Open Feminino

1.a Marylene Berundio

2.a Camila Berilli

3.a Luiza Majevski



Master

1.o Dudu Bactéria

2.o Gleicione Costa

3.o Leonardo Moreira

4.o Thiago Abul



Legend

1.o Elwes Vieira

2.o Marcelo Miranda

3.o Dawson Jr

4.o Crispin Oliveira



Sub-16

1.o Gabriel Ramalhete

2.o Tiziano Dcilesi

3.o Guilherme Montenegro

4.o Nicollas Raich



Sub-18

1.o Henry Cogo

2.o Guilherme Montenegro

3.o Daniel Turial

4.o Gabriel Ramalhete

Iniciantes

1.o Everton Ferreira

2.o Iago Neiva

3.o Isaque Maneirini

4.o Matheus Rodrigues

*Com informações do Governo do Estado.