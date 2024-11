CLAC promove aproximação com cooperados no programa ‘Juntos na CLAC’

Cooperados visitaram a fábrica da CLAC. Fotos: HM Comunicação.

A Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves (CLAC) realizou, na última sexta-feira (08), a quarta edição do programa “Juntos na CLAC”, uma iniciativa que oferece aos cooperados a oportunidade de conhecer melhor a história da cooperativa, compreender a importância do seu papel nas conquistas da CLAC e descobrir como a união entre os membros pode gerar resultados ainda maiores.

“O Juntos na CLAC é o momento em que o produtor vai poder conhecer melhor o nosso negócio, que é o negócio dele, visitando o mercado e a nova indústria. Assim ele pode conhecer todo o processo da Cooperativa de Laticínios de Alfredo Chaves”, destacou Luciano Grasse, presidente da CLAC.

O presidente Luciano Grasse em apresentação aos cooperados

O programa reforça o compromisso da CLAC com os princípios do cooperativismo, promovendo a gestão democrática e a participação ativa dos cooperados. “A proximidade da cooperativa com o cooperado e sua família, além da importância de conhecer todo o processo, são essenciais. Essa relação próxima e constante é a essência do cooperativismo”, acrescentou Luciano.

Para o produtor rural Geraldo Natal, que é cooperado há anos, encontros como esse são de grande importância. “O cooperado é o dono da cooperativa, ele é o produtor, junto com a diretoria, e isso é fundamental. O cooperado precisa conhecer a estrutura da cooperativa, saber o que ela oferece hoje. Essa união entre os cooperados e a transparência da diretoria são essenciais”, elogiou.

O cooperado Geraldo Natal Jailso Quintino, Luciano Grasse e Patrick Pereira

Com 62 anos de atuação recém-completados, a CLAC segue inovando e trazendo novidades para seus cooperados, colaboradores e clientes. Após a inauguração de um novo supermercado em 2017, a empresa está se preparando para ampliar o espaço e oferecer mais serviços.

“Vamos realizar uma nova expansão para incluir uma padaria, com produtos fabricados por nós mesmos, e uma lanchonete. O ambiente será acolhedor, perfeito para reuniões, conversas entre amigos ou para um café da tarde”, antecipou Simone Carpanedo, gerente do Supermercado CLAC.

Simone Carpanedo explica as reformas no supermercado

Além disso, a loja agropecuária passará por uma renovação, com uma estrutura maior e mais opções de produtos. A cooperativa também ganhará um novo espaço dedicado à realização de palestras e eventos de pequeno porte.

O que dizem os cooperados

Cleber Guio

“Esse evento é muito importante, descobri coisas que eu não sabia que estavam acontecendo, e ainda tem muitas outras que preciso saber. A cooperativa é de todos nós, há muitos anos eu não venho aqui e vejo que melhorou muito. A atual gestão e a anterior nos trouxeram essa aproximação, uniram os produtores e a diretoria” – Cleber Guio

Juracy Boldrini e Marli Paganini

“Nessa reunião, estou vendo como a CLAC cresceu, porque eu conheci há 60 anos pelo meu pai, que trazia leite de Nova Estrela montado em um burro. E hoje, com uma boa administração vejo esse crescimento. Que bom!” – Marli Paganini

Patrícia Paganini e Rondinelli Santos