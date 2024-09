Coletivo de Anchieta ganha prêmio de Melhor Filme no maior festival cultural do Estado

Filme ‘’Lugar de Mulher é Na Roda’’ reproduzido na 6° edição do festival Movimento Cidade, em Vila Velha. Foto: Sophia Silva

O coletivo Me Ouve venceu o prêmio de Melhor Filme na categoria Mostra Cena Capixaba por decisão do júri da sexta edição do Festival Movimento Cidade, realizado em Vila Velha, em agosto.

Idealizado e produzido em Anchieta, o vídeo-arte “Lugar de Mulher é na Roda” traz a poesia da anchietense Vicky Nascimento, capoeirista há 20 anos. Sua obra é carregada de atravessamentos e narrativas que problematizam o lugar imposto para as mulheres nas rodas de capoeira.

O filme tem direção geral de Alice Dilma e foi financiado pela Prefeitura de Anchieta com o Edital Emergencial n° 001/2021, através da lei de incentivo à cultura Aldir Blanc, e produzido pelo coletivo Me Ouve – Produções Audiovisuais (@meouveproducoes).

A gravação foi feita em vários locais da cidade e mostra cenários como o Santuário Nacional de São José de Anchieta, o Porto de Cima e o antigo Centro Cultural.

Assita ao filme:

Me Ouve: Um sonho que virou realidade

Flora Silva, Alice Dilma e João Pedro Silva na entrada do Festival Movimento Cidade 2024.

O Coletivo Me Ouve – Produções Audiovisuais já realizou cinco projetos culturais em Anchieta, incluindo podcasts, curtas-metragens e videoclipes. Atualmente, o grupo está organizando seu primeiro evento cultural na cidade, que será realizado esse ano.

Em 2020, Alice Dilma, Flora Silva e João Pedro Silva criaram o coletivo pela influência de sua família, que sempre os incentivaram no meio artístico, e começaram com o objetivo de poder fazer o que mais amam juntos: arte. ‘’A ideia surgiu na nossa casa mesmo, em Iriri, no meio da pandemia. Foi lá que o nosso sonho criou asas e é gratificante ver que ele voou até aqui, a Grande Vitória’’, comentou Flora Silva, diretora do coletivo.

O intuito dos irmãos é que outros projetos possam também ser premiados e reconhecidos pelos próprios moradores de Anchieta e de outras cidades do Estado.

*Com informações da Assessoria de Imprensa.