Coligação “Renovação e Juventude” oficializa candidatura de Hugo Meneghel em Alfredo Chaves

Cleber Bianchi e Hugo Luiz. Fotos: divulgação.

No último sábado (03), a coligação partidária “Renovação e Juventude”, composta pelos partidos Progressistas, Republicanos, PSDB e MDB, realizou uma convenção na EMEF “Ana Araújo”, em Alfredo Chaves. O evento oficializou as candidaturas de Hugo Luiz Picoli Meneghel (PP) para prefeito e Cleber Peruzzo Bianchi (PSDB) para vice-prefeito. Além da chapa majoritária, a coligação apresentou uma lista com 30 candidatos a vereador para a nova composição da legislatura municipal.

A convenção contou com a presença de autoridades políticas, como o vereador e ex-prefeito Narcizo Grassi (MDB), o deputado federal Messias Donato (Republicanos), a atual vice-prefeita Jane Bettcher (PP), e o parlamentar Sérgio Bianchi (PSDB). Mensagens de apoio também foram exibidas em um telão, com depoimentos dos deputados estaduais Vandinho Leite (PSDB) e Alcântaro Filho (Republicanos).

Hugo Meneghel destacou as principais prioridades de sua candidatura, como a melhoria da infraestrutura e a saúde. “Nossas prioridades são a infraestrutura rural e melhorar o acesso das estradas do interior; além da saúde, para garantir à população um atendimento mais digno”, afirmou.

Além disso, o candidato ressaltou a necessidade de fomentar a geração de empregos, por meio de incentivos fiscais para atrair indústrias e promover o crescimento econômico local.