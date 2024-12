Coluna Palavra de Fé: 65 anos da Primeira Igreja Batista em Guarapari

A vida é feita de histórias e Deus é o condutor da História. Existem várias maneiras de contá-las. A nossa começa com a afirmativa de Pedro: “Tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo”. Foi ouvindo essa amorosa declaração que Jesus inaugurou Sua igreja, fundamentada na Rocha Eterna que Ele é. De lá pra cá, surgiram vários formatos, líderes, nomes, costumes e, claro, histórias.

É nesse contexto que surge toda igreja bíblica, estando nós – Primeira Igreja Batista em Guarapari – alegremente vivenciando esse maravilhoso projeto divino há 65 anos. Já mudamos de endereço, já construímos, reformamos, mas sem jamais perder a identidade comunitária: somos um em Cristo.

Somos muito mais do que um prédio. Somos um povo vivo, preocupado com as demandas da sociedade e com tudo aquilo que angustia o ser humano. Gente que cuida de gente. Gente que ama gente. Pessoas separadas por Deus para levar boas novas de salvação e restauração. Cuidamos das crianças, dos idosos. Gostamos de abraçar, de presentear com serenata de amor.

Sempre unidos. Estendemos nossa visão social, oferecendo para Guarapari muito mais do que um discurso, mas mudança real de vida. São vários os testemunhos que os voluntários do REDES podem contar de pessoas transformadas pela ação do Evangelho. Com alegria, avançamos na nossa principal missão: pregar o Evangelho. Como amamos a Santa Palavra.

Assim somos nós. Que possamos, portanto, prosseguir em conhecer ao Senhor. Que Jesus alargue nossas tendas, renove nossa visão. O Deus Vivo continua operando, não podemos ficar de fora de tudo o que Ele tem para fazer por meio de nós. Ah, e no meio de nós. Aleluia!

Feliz Aniversário PIBG,

OBS: em 12/12/2024 a Primeira Igreja Batista em Guarapari completou 65 anos.