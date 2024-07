Coluna Palavra de Fé: Schadenfreude

Schadenfreude trata-se de um conceito da psicologia alemã que se deriva das palavras “schaden”, que quer dizer dano/prejuízo e “freude” que significa alegria/prazer. Tal conceito busca designar o sentimento de prazer, contentamento, satisfação de alguém perante o sofrimento alheio. Em outras palavras, schadenfreude é: sentir alegria com a dor do outro.

A Academia de Ciências de Nova York, em uma pesquisa, expôs alguns homens e mulheres a situações visíveis de, por exemplo, pessoas se molhando em poças, perdendo o táxi, sujando-se, escorregando, perdendo dinheiro, etc, e constatou a “alegria maliciosa dos voluntários (leve sorriso) quando um evento negativo ocorria.”

Essa sensação de prazer com o infortúnio alheio não é algo distante de nós. Pelo contrário, quem nunca viu uma criança rir de um coleguinha que escorrega e cai? Sim, mas elas são crianças, podemos relevar, faz parte da infância. Contudo, como bem alertou o apóstolo Paulo, com o passar dos anos devemos deixar algumas atitudes próprias de meninos. [1 Co. 13:11]

Schadenfreude não possui relação com o Evangelho do Pai, não detém concordância com a lógica eterna. Percebemos o sentimento do Cristo nas palavras de Paulo aos romanos: “abençoai aos que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram; e chorai com os que choram.” (Romanos 12:14-18)

Precisamos nutrir em nós o sentimento da alegria com os que se alegram e do sofrimento com os que choram. O sacrifício da Cruz nos ensinar a chorar com Cristo, a glória da Ressurreição nos inspira a ter alegria Nele. Eis o sentimento da comunidade de fé, a comunhão dos santos revela-se no sofrimento comum e na alegria compartilhada.

É tempo de olhar para o irmão e dizer: “a tua dor é minha dor, o teu fardo é meu fardo. Divida as tuas lágrimas comigo, leve um pouco das minhas também. Estou contigo.” Assim, um dia chegará o tempo de ouvir: “a tua alegria é minha alegria, essa vitória é nossa, teu sorriso é meu sorriso.”

Creio que Cristo nos convida para um exame interior. É tempo de clamarmos a Deus para que transforme nosso ser e retire de nós todo sentimento contrário ao expressado na Cruz. Rogar para que haja sempre em nós compaixão e graça e que jamais nos esqueçamos de uma simples distinção: schadenfreude é alegria na dor do outro, mas Evangelho é dor na dor e alegria na alegria.