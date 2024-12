Com 70% de ocupação hoteleira, setor de turismo projeta Réveillon aquecido em Guarapari

Foto: arquivo Folha

Com a proximidade do Réveillon, Guarapari se prepara para uma temporada de verão promissora. Segundo Fernando Otávio Campos, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Espírito Santo (ABIH/ES) e da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), a ocupação dos hotéis já ultrapassa 70% dos leitos disponíveis. No entanto, ele destaca que a ausência de uma programação oficial e o alerta de chuvas têm gerado incertezas.

“A procura tem seguido os padrões dos anos anteriores, mas a falta de confirmação oficial sobre o que teremos no Réveillon tem dificultado fechar as reservas. A situação coloca uma preocupação com o anúncio de chuvas, mas a expectativa é de termos na hotelaria quase lotação máxima, repetindo anos anteriores”, explicou Fernando, que assumirá a Secretaria Municipal de Turismo em 2025.

O vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindhotéis-ES), Gustavo Guimarães, compartilha do otimismo, mas ressalta que as reservas continuam acontecendo em cima da hora.

“A procura, como se tornou comum após a pandemia, tem ocorrido muito próxima da data de hospedagem. O período do Réveillon, por exemplo, vinha tendo uma confirmação de reservas em torno de 50%, e após o dia 20 ocorreu um aquecimento nessa procura. Por isso, estamos com uma expectativa de ocupação acima de 80%”, afirmou Gustavo.

Expectativas para o verão

Para a primeira semana de janeiro, a expectativa é de alta ocupação, mantendo o ritmo do Réveillon até o primeiro final de semana. Fernando Otávio destacou que o verão continua sendo o período mais importante para a economia da cidade.

“A temporada ainda é a mais importante do ano para a hotelaria de Guarapari. Sucesso ou fracasso podem resultar em mais investimentos, ou até fechamento de empresas se o desempenho for muito ruim”, ressaltou. Ele aponta que o movimento depende de fatores como sol, shows privados e eventos realizados nas praias.

Segundo Gustavo Guimarães, a extensão do recesso de algumas universidades federais pode beneficiar o turismo em Guarapari:

“Acreditamos que teremos um período mais extenso de ocupação, sobretudo pelas faculdades federais que estão repondo aulas do período de greve e entram em recesso após o dia 20 de janeiro, estendendo o mês para mais dias de boa ocupação até próximo ao final”, concluiu.