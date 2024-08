Com ‘Bem-estar Contábil’, Contabilidade Tatão reforça a valorização dos colaboradores

A Contabilidade Tatão deu início ao programa “Bem-estar Contábil”. Em parceria com o CP Consultório Psicológico, das psicólogas Sheila Véras e Michelle Daniel, o programa oferece suporte psicológico gratuito aos funcionários da empresa e com preços diferenciados para familiares e clientes.

A iniciativa inovadora busca promover a saúde integral e melhoria da qualidade de vida dos funcionários, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos clientes.

“O trabalho de contabilidade tem muita pressão. Nós cuidamos da preservação do patrimônio do cliente. Então, os funcionários trabalham sob pressão de prazos, impostos e mudanças na legislação tributária, isso poderá gerar uma exaustão, acarretando agravos na saúde mental”, explica Tânia Prado, sócia-diretora da Contabilidade Tatão.

Para Sheyla Véras, o tema da saúde mental está cada vez mais em evidência e reflete no cotidiano dos colaboradores. “Hoje, é uma questão de saúde mundial, de certa forma, pandêmica. Se as pessoas não buscarem tratar essas questões não conseguirão trabalhar, estudar ou viver dentro de casa. O projeto foi pensado para que o funcionário tenha um suporte para estar bem dentro da empresa e ir bem para casa”, ressalta.

O “Bem-estar Contábil” beneficia os 20 colaboradores que fazem parte da equipe da Contabilidade Tatão em uma sala adaptada dentro da empresa para garantir um ambiente adequado e confidencial. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira em meio período, com diferentes profissionais, ou de acordo com a necessidade.

“A empresa favorece os colaboradores, eles marcam a consulta durante o período de trabalho, de forma gratuita. Os familiares podem ter acesso por um valor promocional, o que também é estendível aos clientes que queiram participar aqui ou desenvolver na própria empresa”, acrescenta Sheyla.

Além do suporte através de sessões de psicoterapia, o programa também engloba atividades integrativas como Heiki, acupuntura, massagens, ginástica laboral e campanhas informativas de apoio à saúde mental.

Há 43 anos no mercado, a Contabilidade Tatão agrega, com o programa, ainda mais valorização aos seus funcionários, um princípio definido desde a fundação. “Nosso compromisso não se restringe apenas à constituição, administração e consultoria empresarial; entendemos que cuidar da saúde mental no ambiente de trabalho é crucial para o bem-estar e produtividade dos colaboradores”, reforça Sebastião Coelho Prado, o Tatão, sócio-diretor da empresa.

Rodrigo Costa, Tânia Bigossi, Tatão e Sandra Corrêa

Após mais de quatro décadas, a empresa caminha para uma transição na administração. Dois funcionários assumiram as cadeiras de sócios na sucessão de Tânia e Sebastião: Rodrigo Costa e Sandra Corrêa. “Eles passaram por todos os cargos da contabilidade e hoje sentam-se nas cadeiras de sócios da empresa.”, conclui Tatão. “Somos sócios hoje, mas já fomos empregados, sabemos como o dia a dia na contabilidade é estressante. Fazer parte de uma sociedade que se preocupa com a saúde mental, num momento tão crítico da sociedade, nos alegra e demonstra a preocupação de Tatão e Tânia de nos deixar com um projeto que representa bem o que nos ensinaram ao longo dos anos, se a empresa valoriza o ser humano, dá a ele capacidade de pensar e evoluir, consequentemente seremos melhores na arte de fazer contabilidade”, ressaltou Sandra Corrêa.