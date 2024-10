Com shows de Wesley Safadão, Menos É Mais e Jorge & Mateus, P12 inicia venda de ingressos em Guarapari

Dupla sertaneja Jorge & Mateus vai se apresentar no dia 10 de janeiro. Foto: reprodução.

A casa de shows P12 Guarapari deu início à venda de ingressos para três dias de atrações no verão 2025. Entre as atrações estão Wesley Safadão, Menos É Mais, Nattan, Jorge & Mateus e Dilsinho. As vendas estão disponíveis no site da Brasil Ticket.

Responsável por alguns dos principais eventos do verão em Guarapari, a P12 promete anunciar mais atrações em breve.

Até o momento, estão confirmadas as apresentações de Wesley Safadão e Natanzinho Lima no pré-réveillon, dia 30 de dezembro; o grupo de pagode Menos É Mais e o cantor Nattan em 03 de janeiro; e a dupla sertaneja Jorge & Mateus na mesma noite do cantor Dilsinho em 10 de janeiro.

Mais detalhes serão revelados na página do Instagram da P12.