Com shows e homenagens, Anchieta divulga a programação da tradicional Festa de São Pedro

Foto: divulgação/Prefeitura de Anchieta

Anchieta promove entre os dias 25 e 30 de junho a tradicional Festa de São Pedro. Este ano, devido as obras de reconstrução da Praça São Pedro, o evento acontece na Praia Central. Dentre as atrações haverá a tradicional procissão marítima, homenagens aos pescadores, missas e shows.

Durante todas as noites, após o tríduo em honra ao santo, na igreja de São Pedro, haverá comercialização de pratos típicos. Nas celebrações haverá participação de comunidades da região.

Na sexta, dia 28, às 20h, acontece a entrega das comendas aos pescadores ausentes e pescadores mais antigos, conforme uma pesquisa que vem sendo respondida pela população. Após se apresentam Trio Virgulino e Trio Forrozão.

Já no sábado, dia de São Pedro (29/06), a partir das 09h, será realizada a tradicional e grandiosa procissão marítima. O início será no cais próximo à Colônia de Pescadores, no bairro Porto de Cima. Dezenas de embarcações serão ornamentados para realizar a travessia com a imagem do santo. Após será realizada a tradicional procissão terrestre. A missa solene irá ocorrer à tarde, às 18h, na igreja São Pedro.

Também no sábado haverá sorteio de brindes para embarcações participantes da procissão marítima, às 20h, além de show com as bandas Som do Povo e Musical Prateado.

No domingo (30), às 13h, haverá show para as crianças com a equipe Papa Léguas. Às 15h30 se apresenta o cantor de pagode Sulino, em seguida haverá show com a banda Tropical Brasil e banda Os Gargantas de Ouro.

A festa é realizada pela Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Pesca e Aquicultura com apoio da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

Programação Festa de São Pedro 2024:

Terça, 25/06

18h – Solenidade de Entrega de Títulos de Cidadão Anchietense e comendas pela Câmara Municipal.

Local: Ginásio da Escola Paulo Freire



Sexta, 28/06:

Praia Central

20h – Entrega das comendas aos pescadores ausentes e pescadores mais antigos.

21h – Show Trio Virgulino

23h30 – Show Trio Forrozão



Sábado, 29/06 | Dia de São Pedro:

Praia Central

09h – Procissão Marítima e após procissão terrestre

18h – Missa em Honra a São Pedro – igreja São Pedro

20h – Sorteio de brindes para as embarcações participantes da Procissão Marítima

21h – Show Banda Som Povo

23h30 – Show Musical Prateado

Domingo, 30/06

Praia Central

13h – Papa Léguas (diversão para as crianças)

15h30 – Show Sulinho (pagode)

18h – Show Banda Tropical Brasil

20h30 – Show Os Gargantas de Ouro

*Com informações da Prefeitura de Anchieta.