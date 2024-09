Companhia teatral leva diversão às crianças nas praças de Guarapari

Fotos: divulgação

A Trupe Maratimba, companhia teatral com uma década de trabalho em Guarapari, vai promover uma série de ações de entretenimento infantil nas praças da cidade, com o intuito de arrecadar fundos para a montagem de seu próximo espetáculo. A primeira ação acontecerá nesta sexta-feira (06), na Praça do Bradesco, a partir das 17h.

A iniciativa promete encantar as crianças com pintura infantil, bola mania, camarim de tererê, brincadeiras, contação de histórias e malabares. As atividades serão oferecidas em troca de valores simbólicos. “Vamos levar alegria às crianças com as atividades e brincadeiras, e também arrecadar contribuições para o espetáculo”, explicou a atriz e produtora cultural Priscilla Arranz.

Segundo ela, o novo espetáculo estreará em outubro e será o primeiro realizado pela Trupe Maratimba após a pandemia. Priscilla também destacou as dificuldades enfrentadas pelo grupo devido à falta de incentivo na área cultural. “É muito difícil produzir, pedir patrocínio, porque as pessoas ainda não têm essa visão de apoio à arte e cultura. Contamos mesmo com a ajuda do público”, explicou.

Para Priscilla, a crença de que não há público em Guarapari para eventos culturais é infundada. “A Trupe tem um espaço que está em reforma onde fazíamos o teatro de quintal e tínhamos um público de 300 pessoas. Essa história de que não existe público em Guarapari é mentira; as pessoas querem isso”, afirmou.

Serviço

Chapéu Mágico – Trupe Maratimba

Data: 06/09 (sexta-feira)

Horário: a partir das 17h

Local: Praça do Bradesco (Praça Irineu José Vicente) – Centro