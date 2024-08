Convenções do PRTB e Psol definem chapas para disputa em Guarapari

As convenções do PRTB e da Federação Psol-Rede, realizadas em Guarapari nos últimos dias, oficializaram as candidaturas para o pleito municipal e definiram as prioridades das campanhas.

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)

No último domingo (04), o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) oficializou a candidatura de Artur Pereira à prefeitura de Guarapari durante sua convenção partidária. No entanto, o nome do candidato a vice-prefeito ainda não foi revelado, e o PRTB segue em discussões para escolher a melhor opção para compor a chapa. O partido também lançou seis candidatos a vereador.

Foto: divulgação

Artur Pereira destacou a importância do diálogo com o público no debate político e enfatizou a necessidade de crescimento e desenvolvimento para Guarapari.

“Vamos mostrar para a população local que é possível colocar Guarapari no cenário nacional e internacional, vamos desenvolver o município e preparar o caminho para que as próximas gerações possam viver em um lugar melhor,” declarou.

O candidato é o secretário-geral do PRTB no Espírito Santo e presidente nacional da Fampec (Fórum de Ativistas, Movimentos, Parlamentares e Empreendedores Conservadores), além de ser ativista político, desenvolvedor web, apresentador, locutor e empreendedor.

Partido Socialismo e Liberdade (Psol)

Na segunda-feira (05), a Federação Psol-Rede confirmou a candidatura do historiador José Amaral (Psol) à prefeitura de Guarapari. César Ivan, arquiteto e urbanista, também do Psol, foi anunciado como candidato a vice-prefeito. Durante o evento, foram lançadas as candidaturas de dois vereadores pelas siglas.

Foto: divulgação

Amaral destacou a necessidade de atenção no setor de assistência social do município. “Em Guarapari, a cada dia que passa aumenta mais o número de pessoas em situação de rua. Há muita coisa para se fazer com relação ao cuidado dos cidadãos”, afirmou.

Ele ainda enfatizou a importância do diálogo com outras cidades da região metropolitana e destacou a proposta de zerar a tarifa para utilização do transporte coletivo no município.

José Amaral, além de ser historiador e investigador da Polícia Civil, já atuou como conselheiro estadual de Cultura e no conselho regional de Meio Ambiente da Grande Vitória.