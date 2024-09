Corpo de Bombeiros abre inscrições para curso de formação de guarda-vidas

Foto: divulgação/Sesp

Já estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Guarda-Vidas (CFGV) 2024, ofertado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). As inscrições vão até o dia 13 de setembro e devem ser realizadas, exclusivamente, pelo site do Corpo de Bombeiros. Para se inscrever, o candidato deve ser maior de 18 anos, ser alfabetizado e ter boas condições de saúde, comprovado por laudo médico.

A seleção começa pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que tem caráter eliminatório. O TAF está previsto para ocorrer entre os dias 23 e 27 de setembro, com divulgação do resultado até 30 de setembro. Os aprovados passarão por mais uma etapa eliminatória com a entrega de documentos. O curso tem início no dia 07 de outubro. O cronograma completo, edital, link para inscrição e as demais orientações estão disponíveis no site do Corpo de Bombeiros, clicando aqui.

O Curso de Formação de Guarda-vidas habilita profissionais para atuarem como guarda-vidas, realizando o serviço de prevenção e salvamento aquático em diversos ambientes, como praias, piscinas, cachoeiras, lagos e lagoas. O certificado é pré-requisito obrigatório para participar dos processos seletivos das prefeituras capixabas, abertos anualmente no período que antecede ao Verão.

O CFGV é disponibilizado nos municípios de Vitória, Serra, Aracruz, Linhares, São Mateus, Guarapari, Anchieta e Cachoeiro do Itapemirim, podendo ser estendido aos demais municípios, caso haja demanda. O curso é realizado durante quatro semanas, composto por atividades teóricas e práticas, no período de 7h às 12h, totalizando 100 horas de instrução. Ao final de cada semana (sexta-feira), será aplicada a prova avaliativa referente aos conteúdos ministrados naquela semana.

*Com informações do Governo do Estado.