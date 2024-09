Criança de cinco anos morre após disparo acidental de espingarda em Guarapari

Foto: acervo pessoal

Na noite de quarta-feira (11), um trágico acidente envolvendo uma arma de fogo resultou na morte de uma criança de cinco anos, em Guarapari. O menino, identificado como Luiz Miguel dos Santos, foi baleado e chegou a ser levado ao Hospital Infantil de Guarapari, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar informou que a criança teria sido atingida por um disparo acidental enquanto o pai, de 40 anos, e um amigo, de 26, manuseavam uma espingarda calibre 22.

Segundo o relato do pai à polícia, ele estava com o filho na casa do amigo para vender a espingarda. O homem informou que o amigo estava manuseando a arma aberta e, no momento em que ele fechou a espingarda, houve um disparo acidental que atingiu o ombro da criança. Os dois homens socorreram o menino e o levaram ao hospital, mas Luiz Miguel não resistiu aos ferimentos.

Após serem informados sobre o ocorrido, os policiais se dirigiram ao local do incidente, acompanhados pelo autor do disparo. Segundo a PM, a arma foi localizada em um matagal, nas proximidades da casa.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o indivíduo de 26 anos foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e homicídio culposo. O pai da vítima também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e homicídio culposo qualificado pela omissão. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional. O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia e posterior liberação à família.