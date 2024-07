Cruzamentos da Praia do Morro já registraram mais de 30 acidentes de trânsito neste ano

Fotos: HM Comunicação

O alto número de acidentes de trânsito em Guarapari tem chamado a atenção da população e acendeu um alerta nas autoridades de fiscalização. Nos primeiros seis meses do ano, o bairro Praia do Morro registrou 62 colisões, 31 delas em cruzamentos, onde dois acidentes terminaram com vítimas fatais.

“Para uma cidade do tamanho de Guarapari é um número alto, pelo número de habitantes e de veículos que nós temos circulando, essa quantidade é muito grande”, afirma a auxiliar da Subseção de Trânsito do 10º Batalhão de Polícia Militar, Sargento Adriana.

De janeiro a julho, o município de Guarapari registrou um total de 353 acidentes com vítimas, sendo dez fatais. Segundo a Sargento, o número é ainda maior quando levado em conta os registros de ocorrências que resultam apenas em danos materiais. Os meses com maior número de acidentes foram janeiro e março.

Para a militar, a imprudência é o principal fator para a quantidade elevada de acidentes. Um dos exemplos citados é de um acidente em fevereiro deste ano em um cruzamento da Praia do Morro. Na ocasião, um motorista embriagado avançou em alta velocidade e colidiu com uma moto, o motociclista não resistiu.

“Ele passou direto pelo cruzamento onde há uma placa de pare e o carro estava com bebidas alcoólicas. Faltou sinalização? Não, ali tem toda a sinalização necessária, vertical e horizontal. A maioria dos casos é devido à imprudência”, completa a sargento.

Tenente Ronaldo e Sargento Adriana

O chefe da Subseção de Trânsito, Tenente Ronaldo, concorda e acrescenta que é necessário um movimento educativo que venha desde a infância para que, no futuro, os casos diminuam. “Nós temos fiscalização. Todos os dias temos pontos de blitz na cidade e, mesmo assim, vemos essa quantidade de acidentes, muitas vezes envolvendo motociclistas. A questão da educação no trânsito é muito interessante, mas talvez não resolva esse problema hoje.”

A opinião é endossada pela Sargento Adriana: “Eu, como cidadã, acredito que a educação nas escolas é o melhor caminho. Nós já fazemos trabalhos esporádicos nas escolas sempre que elas solicitam, mas a educação de trânsito desde cedo eu entendo que seja o melhor, e talvez com o tempo possamos amenizar um pouco a questão da violência no trânsito.”

Incidência de acidentes em Guarapari